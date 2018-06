Albiol pide al PSC que no haga una "pirula de última hora" en la moción de censura contra la alcaldesa de Badalona

El PSC de Badalona ha registrado esta miércoles ante el secretario municipal la moción de censura con los 14 votos de PP, Ciudadanos y los socialistas, los necesarios para arrebatar la alcaldía a Dolors Sabater (Guanyem Badalona en Comú) y nombrar como nuevo alcalde al concejal del PSC Àlex Pastor. Lo ha hecho después de la advertencia lanzada por el presidente del PP catalán y concejal en Badalona, Xavier García Albiol, que ha reclamado a los socialistas que no hagan "una pirula a última hora", en referencia a un eventual pacto para gobernar la ciudad con ERC e ICV en vez de las fuerzas constitucionalistas.

"Este es el inicio del cambio que la ciudad necesita", ha asegurado, a través de Twitter, el PSC de Badalona.

📍La moció de censura contra l'alcaldessa @mariadolorsa ja està registrada a l'Ajuntament de #Badalona. Aquest és l'inici del canvi que la ciutat necessita pic.twitter.com/QnBHMcSyMF — Socialistes Badalona (@PSC_Badalona) 6 de juny de 2018

A partir de ahora se abre un período de diez días hábiles en los que el secretario municipal deberá convocar el pleno en el que se votará la moción de censura, que previsiblemente se celebrará el día 20 de junio.

La moción de censura que pretende quitar el gobierno municipal a la coalición de Guanyem, ICV-EUiA y ERC ha sido posible gracias al apoyo de los diez concejales del PP y el representante de C's a la iniciativa presentada por el PSC, que solo tiene tres concejales.

Los socialistas se enfrentan ahora al reto de tener que formar un gobierno municipal con solo un alcalde y dos concejales, pues el PP anunció este martes que no entraría a formar parte del gobierno si el PSC mantenía el veto a su presidente, Xavier García Albiol. C's aún no se ha pronunciado al respecto.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Albiol ha pedido al PSC que "garantice" públicamente que con los votos del PP –necesarios para impulsar la moción de censura– "no hará un gobierno con ERC e ICV", ya que, de lo contrario, "podrían hacer el ridículo ante toda Catalunya" cuando se vote la moción.

El exalcalde de Badalona ha tachado de "poco respetable" la actitud de los socialistas en la ciudad, ya que una de las condiciones que puso el PP para ceder sus votos e impulsar la moción de censura era que no hubiese una negociación con ERC e ICV, que forman parte del actual equipo de Gobierno. Por ello había recomendado al PSC que no registrara la moción de censura contra Sabater hasta no garantizar su renuncia a pactar con ERC e ICV, "no vaya a ser que el día 20 hagan el ridículo", en palabras de Albiol. El PSC ha hecho caso omiso del exalcalde.