Puigdemont y Comín presentan la entidad privada Consell per la República como "depositaria del mandato del 1-O"

El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín, arropados por todos los miembros del Govern, han presentado este martes desde el Palau el Consell per la República. Una entidad privada y sin conexión orgánica ni financiera con la Generlalitat que, sin embargo, desea jugar un rol político en el camino hacia la independencia hasta el punto de proponerse como "depositario del mandato del 1 de octubre", según ha descrito el diputado de ERC, Toni Comín.

"Al Consell per la República le toca hacer república de forma más desacomplejada, más segura y más libre, al amparo de los abusos del Estado. A nosotros no nos pueden aplicar ningún 155", ha asegurado Puigdemont como resumen del cometido de la nueva entidad. El líder de JxCat y, ahora también, de la Crida ha asegurado que la organización que capitaneará desde Bélgica, donde elude la acción de la justicia española desde hace un año, avanzará "por la vía de los hechos" hacia la independencia.

En los mismos términos se ha expresado el exconseller Toni Comín: "Esta legislatura ya no avanzará con los actores que en la pasada nos hicieron avanzar", ha asegurado, "en esta legislatura hacía falta un actor más, que es el que se constituye hoy, para hacer posible la consecución de la república". Según han explicado el diputado, el Consell per la República no solo tendrá el mandato de "internacionalizar" la idea independentista, sino también trabajar en colaboración con entidades como ANC y Òmnium, y también con las autonómicas de la Generalitat.

Para ello una de las primeras actuaciones anunciadas por Puigdemont es la apertura de un registro de ciudadanos que quieran deseen participar en movilizaciones y actividades para conseguir la República catalana. "El Consell per la República", ha apuntado Comín, "tiene como misión defender aquel mandato y defender la república que los ciudadanos decidieron ese día".

Pese a que la nueva entidad no tiene ninguna relación con la administración constitucional y estatutaria, el acto ha tenido una nota claramente institucional. Tanto el president Quim Torra como el vicepresident Pere Aragonès han tomado la palabra y el acto se ha celebrado en el Palau de la Generalitat, aunque este también ha acogido en ocasiones anteriores celebraciones de organizaciones y entidades privadas. El president Torra ha recordado además su compromiso con la vuelta del que ha descrito como "president legítimo" a la sede gubernamental.

El entonces president cesado Carles Puigdemont anunció su intención de crear el llamado Consell de la República poco después de la victoria independentista en las elecciones del 21 de diciembre pasado. La idea inicial es la de un gobierno en el exilio, aunque el acuerdo de investidura ratificado por JxCat y ERC la rebajó a una entidad privada con el encargo de internacionalizar el proceso independentista e impulsar el proceso constituyente.