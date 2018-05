El TSJC rechaza obligar al Gobierno a publicar el nombramiento de los consellers

El bloqueo en la formación del Govern continuará. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha rechazado la petición del president de la Generalitat, Quim Torra, para obligar al Gobierno central a publicar el nombramiento de los nuevos consellers el el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), que controla el Ejecutivo central gracias al 155. Argumenta el TSJC que no es el tribunal competente para estudiar el recurso de la Generalitat.

El TSJC ha informado que la sección 5 de la sala de lo contencioso, tras deliberar esta mañana, ha considerado que no tiene competencia para conocer el recurso de la Generalitat, y, por lo tanto, tampoco sobre la petición de las medidas cautelarísimas solicitadas por Torra (forzar al Gobierno a publicar en el DOGC el nombramiento de los consellers).

La negativa a estudiar el recurso se basa en que la Generalitat lo ha dirigido contra el Ministerio de Presidencia. Al afectar al Gobierno, el tribunal para resolver sobre el recurso sería el Supremo. El TSJC ha dado un plazo de 10 días a la Generalitat para presentar alegaciones antes de dirimir definitivamente la cuestión en un auto.

El Gobierno lleva desde el pasado 19 de abril negándose a hacer efectivo el nombramiento de los trece consellers del Govern Torra porque los encarcelados Rull y Turull y los huidos a Bélgica Toni Comín y Lluís Puig repiten en el cargo. Si no se publica en el DOGC, el nombramiento no es efectivo y los consellers no pueden tomar posesión del cargo.

El pasado viernes, la Comisión Jurídica Asesora del Govern emitió un dictamen favorable al nombramiento de los consellers. Los juristas de la Generalitat no ven problema para que personas presas o fuera del país tomen posesión de su cargo si han sido nombradas. "No tienen limitado el ejercicio de sus derechos políticos y no concurre ninguna circunstancia legal que impida la toma de posesión", aseguran en su escrito.

Con este informe en la mano, el president de la Generalitat pidió medidas cautelarísimas (las que se toman sin necesidad de escuchar a la otra parte) ante el TSJC para garantizar que el decreto se publicara en el Diario Oficial de la Generalitat pese al control de La Moncloa. En este sentido, Torra instó por carta a Mariano Rajoy a publicar "inmediatamente y sin más dilaciones" el nombramiento de los consellers. Recordó además que la negativa a publicar cualquier decreto en el DOGC era "contrario al ordenamiento jurídico, y por lo tanto, susceptible de control judicial".