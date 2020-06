Torra y Colau se enzarzan en las redes entre acusaciones cruzadas de "ignorar" a una parte de los catalanes

El president de la Generalitat, Quim Torra, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se han abroncado pública este martes, en declaraciones en medios y en redes sociales, en las que se han lanzado acusaciones cruzadas de "ignorar" a los catalanes que no piensan como ellos sobre la independencia.

La polémica se ha iniciado con una entrevista de la edil de Barcelona ha hecho en Radio4. En los micrófonos de la radio pública, Colau ha considerado que Torra no está en condiciones de liderar el diálogo entre Catalunya y España, que debe producirse en el contexto de la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno, ni tampoco de llevar a cabo la reconstrucción tras la pandemia de la COVID-19.

Según ha acusado la líder de los comunes, Torra sólo tiene interés en dirigirse al mundo independentista, por lo que "ignora a los catalanes no independentistas", y esto le impide ser una figura de puente. Pese a eso, Colau ha dejado claro en la entrevista que es a Torra a quien le corresponde acudir a la mesa de diálogo con el Gobierno por ser el president catalán.

En la misma entrevista Colau ha opinado además que las elecciones catalanas deberían celebrarse cuanto antes por encontrarse el actual Govern "dividido en peleas internas". La fórmula preferida de la alcaldesa para el próximo ejecutivo autonómico sería un "acuerdo de fuerzas progresistas".

Por su parte, el presidente de la Generalitat ha replicado a Colau desde su cuenta de Twitter, con un mensaje en el que enlazaba la entrevista realizada en Radio 4.

Benvolguda, sou alcaldessa amb els vots del Sr. Manuel Valls i del PSC. Lliçons de diàleg, ni una. I, per cert, us recordo que el vostre partit governa a Madrid: per què ignoreu els presos polítics que són a les presons? Per què ignoreu tots els catalans independentistes? https://t.co/aLPhuwkbAT