Torra rehúye la presión de ERC y la oposición para convocar elecciones

El president de la Generalitat, Quim Torra, no tiene en mente convocar elecciones en Catalunya una vez superada la fase más aguda de la crisis sanitaria. Así lo ha dicho la consellera de Presidencia y portavoz, Meritxell Budó, tras las peticiones de este lunes de la oposición de izquierdas e incluso de ERC, partido que comparte Govern con JxCat, para que el president clarificara el escenario electoral.

"No hay ninguna fecha prevista para las elecciones", ha zanjado Budó, que ha reiterado que la máxima prioridad ahora es la gestión de la crisis sanitaria, económica y social derivada de la COVID-19. "En estos momentos no contemplamos un escenario electoral", ha apostillado Budó este martes en la rueda de prensa telemática posterior a la reunión del Ejecutivo catalán.

Después de que en los últimos días el PSC y los 'comuns' e incluso varios dirigentes de ERC hayan emplazado a Torra a clarificar si habrá elecciones anticipadas, Budó ha recordado que la convocatoria de elecciones es una prerrogativa exclusiva del president de la Generalitat. Los socios del Govern, enfrentados desde hace meses, han vuelto a chocar por la negativa de Torra a plantear una nueva fecha electoral.

Torra anunció en enero que la legislatura estaba agotada y dio por rota la confianza entre los socios, al tiempo que avanzó que anunciaría la fecha de las nuevas elecciones tras aprobar los presupuestos. Pero las cuentas se aprobaron en abril y Torra, aduciendo la crisis sanitaria, se desdijo del anuncio electoral.

"Solo le corresponde al presidente de la Generalitat decidir convocar las elecciones al Parlament de Catalunya. En este sentido, será el presidente quien cuando sea el momento hará la convocatoria", ha subrayado Budí este jueves. La portavoz ha evitado opinar sobre si hay que agotar o no la legislatura, pero ha defendido que la actual pandemia, "que aún no ha acabado", exige un Govern "fuerte" y no en funciones.

En la misma rueda de prensa telemática, al ser preguntada por ello, la consellera de Salud, Alba Vergés, ha explicado que aún no se ha definido en qué fase ni en qué condiciones se podrían celebrar unas elecciones, y ha asegurado que desde la presidencia de la Generalitat no se ha solicitado a la conselleria información médica sobre cuándo es posible celebrar los comicios.

En caso de una eventual convocatoria, ha agregado Vergés, se estudiarían las medidas a adoptar en el ámbito del Procicat, siguiendo las recomendaciones pertinentes en cuanto a distanciamiento físico de los votantes y las condiciones higiénicas de los colegios electorales.