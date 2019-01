Torrent pide a Sánchez "movimientos tangibles" hacia Catalunya para apoyar los Presupuestos

El presidente del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, ha asegurado este miércoles que no darán "ningún cheque en blanco" a Pedro Sánchez para que apruebe los Presupuestos. "Se han de hacer movimientos, han de ser tangibles, no son suficientes determinadas gesticulaciones", ha expresado el dirigente de ERC en declaraciones a El Matí de Catalunya Ràdio.

En referencia a las declaraciones de este martes a la agencia EFE del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que consideraba que "la propuesta política que resuelva la crisis en Catalunya tiene que salir de Catalunya", Torrent le ha contestado que "la propuesta del presidente Sánchez no está". Y la opción de un referéndum sobre un nuevo Estatuto de Autonomía en Catalunya no se contempla, según Torrent: “Es una pantalla absolutamente superada”. El president del Parlament afirma que el 80% de la sociedad catalana quiere un referéndum de autodeterminación y no de autonomía.

Para Torrent, uno de los propósitos del 2019 de la relación entre el Gobierno y el Govern debe ser "que se haga política y que se deje la represión". Para ello, Torrent pide una reunión "de gobierno a gobierno", entre el ejecutivo catalán y el español. “Una mesa donde se pueda hablar de todo", sostiene. Torrent no ha descartado de plano la vía unilateral de independencia, pero ha insistido en el posicionamiento actual de ERC para defender una "apuesta por el diálogo, la negociación y la solución democrática acordada" con el Estado.

Sobre la posibilidad de una nueva investidura de Carles Puigdemont como president de la Generalitat, Torrent considera que, “si se dan las condiciones objetivas”, ERC estará "la primera" en apoyar la investidura. Sin embargo, Torrent sostiene que los grupos independentistas en el Parlament no están considerando ahora esa opción.

Viajes a Waterloo y Ginebra

JxCAT tiene previsto reunirse el 20 y 21 de enero en Waterloo (Bélgica) con el expresident Carles Puigdemont, mientras que ERC reunirá a su ejecutiva en Ginebra (Suiza) este viernes para contar con la presencia de Marta Rovira, secretaria general de Esquerra. En relación con quien paga estos viajes, Torrent ha admitido que no lo sabe y ha considerado que “si es una cuestión de partido, los partidos políticos lo pagan”. De todos modos, ha señalado que eso no es lo importante, sino que lo es “la represión”.