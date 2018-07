La lista avalada por Puigdemont para liderar el PDeCAT obtiene solo el apoyo del 65% de la militancia

El PDeCAT ya tiene nueva dirección. La lista que han encabezado David Bonvehí y Miriam Nogueras ha contado con el apoyo del de las bases del partido. Pero un respaldo inferior al esperado puesto que ha contado solo con el aval del 65% de la militancia. Finalmente se ha votado en bloque para evitar que se pudiese comprobar si las bases castigaban la elección de alguno de los nuevos miembros de la ejecutiva.

En la ejecutiva convivirán los miembros de la actual dirección (a excepción de Marta Pascal) con representantes de los sectores críticos. Quienes han quedado fuera son los consellers Damià Calvet y Miquel Buch. La militancia ha rechazado una enmienda impulsada por estos críticos (y apoyada por Puigdemont) que pedía que no fuera incompatible ser conseller con estar en la ejecutiva.

Bonvehí, bien visto por todos los sectores, se convierte en la figura que deberá intentar curar las heridas que esta asamblea ha provocado en un partido que no estaba acostumbrado a exhibir con tanta claridad sus diferencias internas. En su primer discurso como presidente ha reconocido que las cosas no se han hecho lo suficientemente bien y que por eso la nueva dirección ha recibido un voto de castigo del 30% de los asociados.

El nuevo presidente del PDeCAT, en una intervención que en momentos ha sonado incluso demasiado sincera, ha reconocido que el partido estuvo al lado del Ejecutivo de Puigdemont, también cuando el partido no lo veía claro. Y ahora, como líder, anima a la militancia a sumarse al proyecto político del expresidente de la Generalitat.

"Los pasos que demos a partir de ahora deben estar pensados. Tenemos un capital político que no tiene nada más. Empecemos a pensar cómo dar pasos hacia adelante. Pasos que deben ser mínimamente pactados con el resto de fuerzas independentistas", ha reclamado dirigiéndose a los representantes de ERC que han asistido al acto.

En un tono coloquial, Bonvehí ha reclamado a los diputados en el Congreso y senadores que "toquen la gaita al Estado español". Ha argumentado que la gente le pide al PDeCAT que lo haga y ha adelantado que no dejarán de hacerlo.

Vídeo de Puigdemont

Carles Puigdemont ha intervenido en la clausura a través de un vídeo en el que ha proclamado que las patrias no son nada si no se tiene en cuenta el servicio a las personas. "Los países son las personas", ha destacado. "Hay que construirse como país a partir del escrupuloso respeto a los derechos humanos", ha defendido. A la vez ha reclamado que Catalunya debe ser un país en que su gente no tenga miedo a expresarse.

Puigdemont ha asegurado que Catalunya debe reforzar sus vínculos con "los pueblos de España" y contribuir a su progreso. "Hemos hecho siempre lo que tocaba", ha añadido. El expresident ha agradecido el trabajo realizado por Pascal y ha reconocido que no lo ha tenido fácil al frente del partido.

El expresident e impulsor de la Crida Nacional per la República ha defendido que este es un proyecto que debe tener la "defensa colectiva de Catalunya" como máxima prioridad.

Mensaje de los presos

Laura Turull, hija del exconseller Jordi Turull, ha sido la encargada de leer una carta que han enviado los políticos encarcelados en la prisión de Lledoners. En la misiva, los dirigentes han reclamado "unidad" y han insistido en que salir de este cónclave sin "cohesión" sería un error. Turull, Josep Rull y Quim Forn han defendido la necesidad de sumarse a la Crida Nacional per la República, el movimiento diseñado por Carles Puigdemont, como "instrumento integrador" del independentismo.

Los presos han pedido a los dirigentes del partido que no se pierdan en "personalismos y batallas estériles". "Asumid vuestra responsabilidad", han reclamado a la nueva cúpula del PDeCAT.

La foto de Churchill

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, que también ha asistido a la clausura de la asamblea, llevaba asomando en el bolsillo de su americana una foto del exprimer ministro de Gran Bretaña durante la segunda Guerra Mundial, Winston Churchill.

Torra ha explicado que Churchill supo infundir esperanza a su gente pero a la vez también supo explicar que habría momentos de "sacrificio". El president ha comparado la estrategia del exprimer ministro británico con la que debe tener el independentismo. "Tenemos que ser capaces de trabajar juntos, conectar con la gente", ha destacado al mismo tiempo que ha advertido que vendrán momentos complicados.

En su intervención, Salmond ha denunciado que la justicia española haya recurrido de las euroórdenes para solucionar un conflicto que es político y a defendido el derecho de Catalunya a ejercer el derecho de autodeterminación. Su discurso ha sido aclamado con gritos de "independencia" por parte de los militantes del PDeCAT.