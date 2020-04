El informe de desconfinamiento de Oriol Mitjà rebaja lo anunciado por Torra y evita recomendar un pasaporte inmunológico

El equipo liderado por el virólogo Oriol Mitjà ha rebajado sustancialmente su recomendación sobre un carnet vírico, que el president de la Generalitat Quim Torra anunció el pasado domingo. Pese a que en un primer momento el borrador de Mijtà hacía una apuesta decidida por un "pasaporte de inmunidad", el informe final remitido al Govern evita reclamarlo directamente, aunque sí considera que esta medida, polémica desde el punto de vista de la bioética, podría contemplarse en futuro atendiendo a la experiencia internacional.

"Todavía no se han publicado documentos definitivos al respecto y actualmente se cuestiona su recomendación por razones técnicas y sociales", asegura el informe, al que ha tenido acceso este diario, en el que el equipo ya no cita el carnet como "pasaporte" sino como "acreditación de inmunidad". Pese a esto, la estrategia del equipo de Mitjà se resiste a descartarlo definitivamente y asegura que "podría tener un potencial uso en situaciones concretas para la reapertura progresiva de espacios públicos con alto riesgo de transmisión donde no se pueda garantizar la distancia de seguridad de 1-2 metros".

El plan de desconfinamiento anunciado por Torra mediante un decálogo preveía el pasaporte vírico como una medida "de imposición general" para todos los ciudadanos de Catalunya. Según los planes del president, ese pasaporte debía ser un certificado digital, vinculado al carnet de vacunación, que incluyera el estado inmunológico de cada persona.

Según ese decálogo, la medida del pasaporte inmunológico serviría para realizar el desconfinamiento de forma más rápida y más efectiva, mediante controles del pasaporte inmunológico en algunos puntos, como a las entradas de edificios, transportes o empresas. En el documento elaborado por el equipo de Mitjà se remarca que, en caso de tomarse, esta medida debe encajar en la normativa europea de privacidad, protección de datos y criterios de la bioética.

Pese a esto, varios expertos consultados por eldiario.es cuestionan esta propuesta, tanto debido a su encaje legal como por las repercusiones éticas que podría suponer. En concreto, la controversia tiene que ver con la posibilidad de estigmatización y discrimación por el estado vírico de una persona, así como porque puede empujar a algunas personas a buscar una modificación de su pasaporte vírico tratando de contagiarse a propósito. A este se le suman las dudas científicas sobre cuándo se adquiere la inmunidad al COVID-19.

Junto al cambio de criterio sobre el carnet vírico, en el informe final de Mitjà también se rebajan las referencias al cribado masivo de la población catalana, que en el borrador se preveía mediante 1,5 millones de pruebas PCR y 6 millones de tests serológicos. Ahora el equipo de investigadores recomienda un estudio epidemiológico aleatorio a la población, a la vez que se priorice el testado de personas sintomáticas y población de riesgo.

Estrategias para el desconf... by eldiario.es on Scribd