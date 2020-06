'Así están las cosas': la estrategia exterior de Puigdemont después de la sentencia del procés trazada por Gonzalo Boye

Capítulo 10. Octubre

El comienzo de mes me pilló de viaje en Escocia, y por la mañana del 1 de octubre regresé a Madrid en el primer vuelo vía Londres. Fue más largo que el de ida pero no había otra combinación posible que me permitiese estar en el despacho antes de las 14.00, cuando tenía una reunión convocada que fui preparando, en gran medida, en ambos vuelos, ya que me quedaba por revisar una parte importante de la documentación.

Al día siguiente, 2 de octubre, y una vez más a primera hora de la mañana, tuve que volar a Ginebra, donde tenía concertada una importante reunión con la defensa de Marta Rovira y con la propia Marta para coordinarnos de cara a todo lo que sucedería a partir del dictado de la sentencia. El vuelo de ida fue todo menos agradable, porque nos pilló una fuerte turbulencia que ni me dejó dormir ni mucho menos trabajar; pensé que lo mismo sucedería esa noche al regreso, pero afortunadamente no fue así.

El jueves 3 estuve toda la mañana en el despacho, donde tenía muchos temas que solucionar y el tiempo apremiaba. A las 3 de la tarde me tenía que ir nuevamente al aeropuerto para volar en esta ocasión a Palma de Mallorca, donde tenía una presentación de mi libro y posteriormente una cena con los organizadores del evento.

Conseguí llegar justo a la hora prevista para el despegue y traté de dormir en el vuelo, pero la cabeza me daba vueltas y vueltas pensando en algo fundamental: cualquier día de esos saldría la sentencia y, si hasta ahora la cosa estaba agitada a partir del dictado de la misma y las consiguientes euroórdenes, no tendría un minuto de calma.

Palma es una ciudad que me encanta y a la que, por motivos profesionales, me tocó ir muy seguido hace ya algunos años. Además, en ella tengo recuerdos muy buenos porque fue allí donde se estrenó un documental que hizo Sebastián Arabia sobre mí, que fue presentado por uno de mis mejores amigos, Rafa Escudero, y adonde acudieron Isabel, mi hija Sandra y mi querida tía Graciela; esta, como regalo, me trajo dos grandes álbumes en los que había recopilado y ordenado todas las cartas que le envié en los casi ocho años que estuve en prisión.

En esta ocasión presentaba mi libro, pero la presentación fue mucho más allá de lo que se cuenta en él y se centró, a través de las preguntas que surgían del público, en la situación que se vivía en ese momento y en las muchas dudas que generaba todo lo que estábamos haciendo de cara al Parlamento Europeo. También se hicieron preguntas sobre cómo veía el juicio y qué sentencia esperaba; sobre ese tema siempre fui claro y crítico, pero a la vez muy realista: no podíamos esperar nada bueno como días después se confirmó.

También desde el público se me hizo una dura pero educada crítica por mis quejas acerca de la actuación del Tribunal Supremo y de la JEC; intenté explicar mis razones, pero era evidente que a mi interlocutor no le interesaban, y estoy seguro de que aún hoy, y ya con el tema resuelto por el TJUE, esa persona no es capaz de aceptar que todo lo que he dicho sobre lo hecho en este caso por el Supremo y la JEC ha terminado siendo cierto y jurídicamente bien fundamentado. Lo realmente inadmisible es pretender, como intentan muchos, que el poder judicial esté exento de críticas, mucho menos cuando estamos viendo, día a día, que el auténtico problema que tiene España, para su democratización, no es la falta de independencia del poder judicial, sino que este no tiene contrapesos y además cuenta con una agenda política propia; me refiero a sus altas instancias jurisdiccionales.

Es evidente que nadie criticaría a un tribunal, mucho menos al Supremo, si no fuese con una base clara y con fundamentos jurídicos contrastados. Nosotros siempre que les hemos criticado lo hemos hecho con razones jurídicas y con el deseo de provocar un cambio de rumbo no solo en este caso, sino también en términos generales y para que comiencen a aplicar la Ley desde una perspectiva democrática.

Como cada día, iba tan pillado de tiempo que el vuelo de regreso lo reservé para primera hora de la mañana, con lo que salí del hotel sobre las 05.00 para poder tomar el de las 06.30. El aeropuerto de Palma parecía desértico, lo que no es habitual, y tardé mucho menos de lo esperado en hacer todo el embarque y pasar los controles de seguridad.

El fin de semana nos reunimos con varios amigos en casa y pudimos relajarnos un poco sin perjuicio de las llamadas, que no cesaban porque, a esas alturas, ya todo el mundo estaba instalado en la rumorología y cada día surgía un rumor nuevo sobre cuándo saldría y cómo sería la sentencia del Supremo. El tema era, en esos momentos, muy fatigoso, pero no quedaba más remedio que ser didáctico y explicar a todo el mundo que Marchena tenía una agenda y que solo él y el resto de miembros de la Sala la conocían; por tanto, la sentencia saldría cuando ellos quisieran y en todo caso sería dura.

El tribunal del procés EFE

Internamente el razonamiento era más complejo: Marchena había jugado muy fuerte con las prejudiciales solicitadas por la defensa de Oriol Junqueras. Pero la verdad es que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 267 apartado tercero del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, como último órgano decisorio en la jurisdicción interna, no tenía más remedio que cursarlas al venir solicitadas por una de las partes en el proceso; es decir, tuvo que cursar las prejudiciales porque le obliga el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y ahí se vio entrampado.

Poniéndome en su lugar, la cuestión no era cursarlas o no, sino cómo hacerlo para, sin incumplir su obligación, conseguir que las mismas no le explotasen en la cara, como finalmente terminó sucediendo. Nosotros veníamos sosteniendo, públicamente y al menos desde marzo, una serie de ideas que nadie quería aceptar, y una de ellas era que la condición de eurodiputado se alcanzaba por la elección y proclamación de los resultados y, a partir de ese momento, se contaba con inmunidad.

Teniendo presente tal razonamiento, que finalmente ha sido avalado por el TJUE, es evidente que Marchena, que siendo buen jurista se pierde al salir del derecho español, hizo un juego de malabares para, de una parte, no reconocerle la inmunidad a Junqueras y, de otra, remitir unas preguntas que, en la forma en que iban redactadas, le cubrían solo para el periodo en que siguiesen en prisión provisional. Su jugada, la que diseñó desde el principio, era plantear prejudiciales referidas a un preso preventivo, y luego, antes de que se pronunciase el TJUE, cambiarle la condición a la de penado; de esa forma no se vería vinculado por la decisión que dictase el TJUE.

En realidad, y como se ha demostrado posteriormente, cursó las prejudiciales en el caso de Junqueras con la vista puesta en Puigdemont, Comín y Ponsatí, que, en definitiva, es lo que realmente le obsesiona. Hizo trampas y le salió mal, por mucho que sigan existiendo algunos medios que le entronizan como salvador de la patria o vaya uno a saber qué.

Dicho ahora no tiene mucho valor, pero lo dijimos desde marzo, como consta publicado en diversos medios de comunicación y artículos que escribí sobre el tema. Cuando decíamos estas cosas, tanto a Costa como a mí se nos dijo de todo y se nos trató como auténticos iluminados, vendedores de humo y cuantos otros calificativos se quiera uno imaginar. De una parte, el relato instalado desde el Supremo era muy potente y, de otra, muchos repiten lo que escuchan sin mayor estudio ni análisis; en realidad, les pueden los sentimientos y se aferran a los relatos surgidos del Supremo como a un clavo ardiendo. Tampoco faltan los que tratan de justificar sus propios errores tácticos y estratégicos a costa de desprestigiar al exilio y el trabajo que se ha hecho fuera del Estado, que, en definitiva, es el único que ha dado resultado. Son como el sol de invierno: iluminan un poco pero no calientan.

Marchena tenía que dictar sentencia antes de que se pronunciase el TJUE, ese era nuestro auténtico análisis, y lo más seguro es que tuviese que retirar la prejudicial, aduciendo que había devenido inútil porque se había dictado sentencia. Esto era lo más sensato poniéndonos en sus zapatos, y por eso escribí y publiqué un artículo titulado «¿De quita y pon?» en elnacional.cat. Está claro que Marchena no me hizo caso y eso ha terminado siendo su perdición, o puede ser que saberse tan buen jurista le llevase a pensar que en Luxemburgo las cosas se resolvían como en Madrid. Hoy sabemos que, al final, Waterloo estaba en Luxemburgo y no en Bélgica, y que su objetivo no era Junqueras, a quien ya tenía entre rejas, sino Puigdemont, a quien quería atar con esas prejudiciales.

El resto de la semana estuve sacando escritos y resolviendo temas que teníamos pendientes, y el jueves 10 fui a Lleida para dar una charla en su universidad, en la sede de Linyola. La gente que la organizó, aparte de cariñosa y muy bien informada, tuvo detalles muy prácticos, como reservarme hotel para esa noche junto a la estación del AVE para poder regresar en el primer tren de la mañana siguiente.

El domingo 13 fui a Igualada, donde me concedían un reconocimiento. No conocía la ciudad, pero me llevé una grata impresión no solo de su pasado medieval, sino de cómo abordan el tema del turismo y de su historia. El viaje fue breve e intenso porque regresé esa misma noche a Madrid; no quería estar fuera el 14 porque estaba prevista la vista de las prejudiciales de Junqueras ante el TJUE y, además, ya el viernes habían comenzado los fundados rumores sobre la inminente notificación de la sentencia por parte del Supremo.

En realidad esta había sido filtrada a determinados medios que desde el viernes comenzaron a publicar partes de su contenido. Para ser la sentencia más importante de la historia reciente de España y haber sido «un juicio modélico», como lo definieron muchos corifeos, o «justo», como sin rubor ni estrategia lo definió otro abogado, lo cierto y verdad es que filtrar la sentencia fue una más de las múltiples vulneraciones y errores cometidos por el director de orquesta, al que unos determinados medios no se cansaban de elevar a los altares.

Boye y Puigdemont, a la salida de la comisaría de Bruselas tras la tercera euroorden EFE

La sentencia era importante, pero, en lo que a mis defendidos respecta, lo auténticamente relevante estaba aún por venir: a partir de su notificación sería cuestión de horas o días que se cursasen las nuevas euroórdenes. El lunes 14 fue hecha pública la sentencia, cuyos principales «misterios» ya habían sido adelantados por los medios más afines a su muñidor; por tanto, lo que correspondía era un análisis sosegado de la misma para ver sus vulnerabilidades. El problema es que desde primera hora de la mañana no paró el teléfono con llamadas de distintos medios que, por una parte, intentaban tener unas primeras impresiones y, por otra, algún tipo de pista o explicación sobre las claves de tan esperada como filtrada resolución.

Mi primera lectura de la sentencia fue en diagonal y partiendo por el final, que es donde está la parte dispositiva, donde se establece la absolución o condena y las penas. Una vez comprobada esa parte me dirigí, directamente, a los «hechos probados», que es donde se establece la «verdad jurídica» y que necesitaba conocer para ver cómo afectaba a nuestros defendidos y en qué medida nos beneficiaría o perjudicaría de cara a las euroórdenes.

La lectura de los hechos probados la hice con rotulador amarillo para ir destacando aquello que más me llamaba la atención y que no fue poco. La sedición era evidente que carecía de cualquier sustento fáctico que permitiese encajar los hechos en ese tipo penal, algo que ya habíamos demostrado en Schleswig-Holstein hacía más de un año, por mucho que les duela a tantos. Mi conclusión fue clara: nos acababan de regalar la euroorden. En cuanto a la malversación, que es un delito «feo» o «sucio», por tratarse de dineros públicos, y al que tratarán de agarrarse en el futuro, la sentencia era lapidaria afirmando y dando por probado que: «Ninguno de esos pagos fue finalmente ejecutado». Eso es lo mismo que hemos venido sosteniendo durante más de dos años: no existía malversación pero se condenaba por ella, y mis defendidos serían reclamados, en las correspondientes euroórdenes, como si la misma se hubiese producido.

Repasados los hechos probados comencé la lectura de los fundamentos jurídicos, que es la parte donde se razona cómo se llega a la conclusión de absolución o condena. Esta lectura me resultó muy compleja por las continuas interrupciones y porque en medio nos enteramos de algo que, para mis defendidos, era esencial: Llarena había cursado, por tercera vez, la euroorden.

No sabíamos cómo pero, el jueves anterior a conocerse la sentencia, la Fiscalía del Supremo, que se supone que es una parte más del proceso y por tanto debería conocer lo mismo que nosotros, solicitó que se cursase una euroorden en contra del president Puigdemont. Ante dicha solicitud, Llarena, que no forma parte del Tribunal de enjuiciamiento, acordó emitir una nueva orden nacional de búsqueda, detención e ingreso en prisión para el president. Solo era en su contra y eso ya era raro.

A partir de ese momento, y en medio de una reunión con un par de periodistas amigos, llamé al president Puigdemont y después comuniqué al resto de defendidos la situación indicándoles, expresamente, que solo se había cursado una euroorden. Acto seguido me puse en contacto con el que hemos denominado Brussels Team, el equipo de abogados de Bélgica, para informarles de la situación y poner en marcha el protocolo que meses antes habíamos diseñado.

Una vez hecho lo más urgente contacté con el Scottish Team y con Marc, el abogado suizo de Marta Rovira, con quien mantengo una buena relación. La idea era ponerlos al día de todo lo que sabíamos hasta ese momento y que supiesen, sobre una base fáctica cierta, cuál era la situación a la que nos enfrentábamos.

Todo lo teníamos preparado, y los equipos ya estaban activados; el proceso no duró más de diez minutos y se hizo evidente que el trabajo realizado en los meses precedentes había dado sus frutos. Terminada esa ronda de activación continué con mi reunión y mis dos amigos periodistas acababan de ser testigos de un momento crucial en toda esta estrategia de internacionalización; pero como buenos profesionales y amigos que son saben lo que es un off y mucho más lo que es la amistad.

Ese día no fue sencillo, pues no solo eran las llamadas de los medios, sino también algún dúplex o entrada en directo en distintas televisiones y radios, lo que me fue marcando la agenda de manera irremediable. Mientras todo esto sucedía, Isabel entraba y salía de mi despacho haciéndome comentarios sobre la sentencia, que la iba indignando por momentos; ella es mucho mejor penalista que yo, que soy más procesalista y, por tanto, sus comentarios se centraban en eso: el derecho penal puro y duro, que no dejaba de sorprenderla y a mí interesarme, pues en estos temas siempre me fío de lo que me dice.

A mediodía tuve una larga conversación con Paul Bekaert y, acto seguido, otra con Christophe Marchand. No sabíamos cuándo se activarían las euroórdenes contra Toni y Lluís pero, en principio, nos quedaba claro, o me quedaba claro, que no la habría contra Meritxell, ya que su conselleria ni siquiera se mencionaba en la sentencia. Decidimos que lo mejor era que Paul contactase con la Fiscalía de Bruselas y allí acordasen cuál sería el procedimiento que había que seguir para presentar al president ante las autoridades, dando formal cumplimiento a la orden de detención... que nunca será de entrega.