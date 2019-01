El exconseller Mundó recibe el Premi Justícia en vísperas al juicio al 'procés': "Convocar un referéndum no es delito"

La entrega de los Premis Justícia 2018 ha estado marcada por el juicio al 'procés' que arrancará en las próximas semanas en el Tribunal Supremo. En su discurso como galardonado, el exconseller de Justicia Carles Mundó, que se enfrenta a una petición fiscal de 7 años de cárcel, ha reivindicado que "convocar un referéndum no es ningún delito" y ha denunciado que se ha "forzado" el Derecho para acusar a los dirigentes soberanistas. de delitos que no han cometido

Mundó ha recibido en el Palau de la Generalitat el Premio Justicia 2018 de manos de la actual conselle, Ester Capella, quien, a las puertas del juicio en el Tribunal Supremo a la cúpula del 'procés', ha asegurado que la justicia se debe ejercer "con honestidad, valentía y prudencia" y no como "castigo".

En su discurso, Mundó ha recordado a sus compañeros en el anterior Govern que fue cesado por la aplicación del artículo 155 de la Constitución y que "están injustamente en la prisión o el exilio por unos delitos que no han cometido", así como a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, también encarcelados.

"Se les acusa de rebelión en base a una violencia que no ha existido. Se nos acusa de malversación sin que haya habido gasto", ha manifestado, y ha declarado que forzar el derecho no es justicia. En el acto, al que no han acudido representantes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ni de la Fiscalía, Mundó ha apuntado que la causa al 'procés' ha demostrado que "la ley y la justicia no van siempre de la mano".

Entre los distinguidos por los Premios Justicia 2018 figura la jefa de Tribunales de la agencia Efe en Catalunya, Rossi García, a quien la Generalitat ha reconocido el rigor de sus informaciones del ámbito judicial, así como la periodista de TV3 y criminóloga Fátima Llambrich.

En el acto, uno de los abogados galardonados, August Gil Matamala, ha leído un mensaje en nombre del líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en prisión preventiva por el 'procés': "Tened siempre presente lo que dijo Séneca a Nerón: tu poder radica en mi miedo. Si yo no tengo miedo, tú no tienes poder".

Y en su discurso que ha dado comienzo al acto, el exfiscal jefe de Catalunya José María Mena ha reivindicado la presunción de inocencia de cualquier acusado, y ha criticado a los políticos que dan por condenados a los dirigentes soberanistas antes del juicio. "No son aceptables las declaraciones, descalificaciones o calificaciones jurídicas anticipadas expresadas sin ninguna reserva por miembros del poder legislativo, que además escogen a vocales del Consejo General del Poder Judicial", ha afeado Mena, que también ha criticado los polémicos mensajes del líder popular Ignacio Cosidó que frustraron la elección de Manuel Marchena como presidente del Supremo.