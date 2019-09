Una grabación implica al exconseller Germà Gordó en pagos de empresarios para financiar a CDC

El exconseller de la Generalitat Germà Gordó amañaba pagos ilegales de empresarios para financiar a Convergència, según refleja una conversación que fue grabada por el empresario y proveedor de CDC, Joan Manuel Parra.

En una información publicada este sábado por "El Periódico de Catalunya", que ha tenido acceso al audio de la conversación, Gordó señala: "Cada vez que te presentes a alguna cosa [un concurso público], me vienes a ver y yo hablaré con el secretario general correspondiente, con el departamento correspondiente".

La grabación de esta conversación, que ya está en poder del juez de la Audiencia Nacional que investiga el presunto pago de comisiones a CDC, el denominado caso 3%, fue realizada de forma oculta por el empresario.

Parra, que reclamaba una deuda por el montaje de la infraestructura de los mítines del partido en la campaña de las elecciones catalanas de 2010, se reunió el 17 de octubre de 2011 con Gordó, que era entonces secretario del Govern de Artur Mas -posteriormente, fue nombrado conseller de Justicia.

En la conversación se refieren a un almuerzo con David Madí, que fuera mano derecha de Artur Mas y exsecretario de Comunicació del Govern, en el que hubo un compromiso de ayudarle a través de adjudicaciones de la Administración catalana.

"Un día nos reunimos tú, yo y David Madí. Y digo yo: 'No puedo pagar más que eso, si queréis más que eso, yo no puedo pagarlo'. Otra cosa es que eso se haga cuando lleguemos al Govern, al ayuntamiento... Bueno, un gobierno, que ayudemos a liquidarlo. Pero yo, desde el partido, no. El partido no pagará más que eso. ¿Quedamos así o no?", espeta Gordó al empresario cuando le reclama una y otra vez que le pague los servicios a CDC.

La cantidad que desembolsaría Convergència ascendía a más de 1,2 millones de euros. "¿Qué se ha gastado mucho más? Seguro, si yo no te digo que no", insiste el exdirigente convergente.

"Me vendisteis muy bien la moto de que realmente si llegábamos al Govern sería la hostia", le recuerda Parra a Gordó. Parra también menciona que Gordó que le había enviado al empresario audiovisual Oriol Carbó, que tenía una productora que trabajaba para TV3, para pagarle unos servicios realizados para el partido.

En la misma conversación, Gordó alardea de su capacidad de influencia en el Institut Català de Finances cuando recomienda a Parra que pida un préstamo a esa entidad: "Es una institución cien por cien nuestra (…) Yo estoy en la junta, hombre, y tengo un cierto peso. El secretario de Govern, no es el presidente ni el consejero delegado, pero te aseguro que después, la persona que tiene más peso soy yo, más que la propia secretaria general de Economía".

A la luz de estas grabaciones, el fiscal deberá decidir ahora si pide citar a declarar de nuevo o no a Gordó, que ya está imputado en el caso 3 %.

Ante la publicación de esta información, el propio Germà Gordó ha señalado en su cuenta de Twitter que "tal y como comuniqué hace días al juzgado, ni recuerdo ninguna conversación en este sentido, ni consta en la agenda aportada para la investigación al juzgado, ni nunca he hecho nada ilegal".

La portavoz de Ciudadanos, Lorena Roldán, ha reaccionado también en su cuenta de Twitter señalando que, "mientras la banda del 3 % amañaba contratos, viajaba en jet privado pagado por todos y saqueaba Cataluña, CDC sacó la 'estelada' para tapar toda esta corrupción, mientras decía, 'España nos roba'. La realidad era otra: quienes nos robaban eran ellos, descaradamente y a manos llenas".