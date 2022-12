Rectificación de Sergi Perelló

En relació a la notícia publicada el passat 21 de desembre de 2022 en aquesta mateixa secció amb el títol “El líder del sindicato independentista catalán pierde la batalla legal contra los críticos con su gestión”, signat pel periodista Oriol Solé Altimira, la direcció de elDiario.es es retracta públicament d’algunes informacions emeses en l’article per no ser certes i per no haver-se contrastat degudament amb altres fonts fidedignes. Concretament, aquesta rectificació afecta a les següents qüestions:

1- En primer lloc, no és cert que s’hagi perdut cap batalla legal contra els crítics del sindicat, perquè l’assumpte al qual es fa referència en l’article publicat afecta únicament a una sola persona del sindicat, una persona, a més, que no està vinculada al nostre sindicat des de fa més de 18 mesos, moment en el que va fundar un nou sindicat.

2- No és cert que els membres del Secretariat Nacional Sergi Perelló i Núria Ferrandis imposessin cap reglament. La reglamentació sobre alliberaments sindicals en el sindicat és potestat dels seus òrgans nacionals, tal i com es desprèn pels acords adoptats en el VI Congrés Nacional celebrat l’any 2018. El Secretariat Nacional va adoptar un acord sobre sobre l’ús i repartiment de les hores sindicals el mes de gener de 2021, acord adoptat amb el vist-i-plau del Consell Nacional del sindicat el mes de setembre de 2020 que va aprovar per unanimitat un document organitzatiu en el qual es disposava que el sindicat es dotaria d’un protocol de funcionament en referència als recursos humans disposats.

3- Tampoc és cert que el Secretari General, Sergi Perelló hagi respost amb demandes judicials les acusacions internes de desenes de militants. El Secretari General ha interposat únicament una demanda contra una persona que no està afiliada al sindicat. Ni el Secretari General ni el sindicat han interposat cap altra demanda contra cap altra persona, afiliada o no en el sindicat. Aquesta demanda ha estat defensada en seu judicial per un despatx d’advocats català.

4- És cert que determinades persones han interposat demandes contra el sindicat, concretament sis,tant per vulneració de drets fonamentals com per actuació irregular en l’elecció d’uns membres de la Comissió de Garanties (demanda que ha estat desestimada en la seva totalitat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per sentència emesa el passat 24 d’octubre de 2022 –STSJ 251/2021-). D’aquestes demandes, tres estan pendents de celebració de judici, i tres més han estat sentenciades resultant absolt el sindicat. En un d’aquests assumptes pendents, en el qual es van solꞏlicitar mesures cautelars contra el sindicat, aquestes mesures cautelars també han estat desestimades per la justícia. No és cert, per tant, la informació publicada en l’article de referència en el que s’afirma que s’hagi donat la raó judicialment a un afiliat de base, ja que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va emetre la sentència nº 2978/2022 el passat 16 de maig de 2022 per la qual desestimava íntegrament la demanda presentada per aquest afiliat, sentència ferma des del passat 4 d’agost de 2022 segon certificat emès pel propi Tribunal. En la sentència es disposa de forma clara que l’organització sindical demandada –La Intersindical- no va conculcar el dret fonamental a la llibertat d’expressió ni de pensament de l’afiliat, i que el sindicat no ha infringit el principi d’igualtat d’armes. Aquest mateix afiliat va tornar a demandar el sindicat per vulneració de drets fonamentals, demanda que ha estat desestimada en la seva integritat pel Jutjat Social nº 15 de Barcelona el passat 13 de novembre de 2022 per considerar que el sindicat no ha actuat ni arbitràriament ni de forma abusiva contra el demandant (sentència nº 476/2022).

Els informem que en el cas que no rebem l’expressa acceptació del requeriment fet, entendrem que desatenen la nostra petició i iniciarem les accions extrajudicials i/o judicials que considerem pertinents en defensa dels nostres legítims drets i interessos.

____

En relación a la noticia publicada el pasado 21 de diciembre de 2022 en esta misma sección con el título “El líder del sindicato independentista catalán pierde la batalla legal contra los críticos con su gestión”, firmado por el periodista Oriol Solé Altimira, la dirección del Diario .es se retracta públicamente de algunas informaciones emitidas en el artículo por no ser ciertas y por no haberse contrastado debidamente con otras fuentes fidedignas. Concretamente, esta rectificación afecta a las siguientes cuestiones:

1- En primer lugar, no es cierto que se haya perdido ninguna batalla legal contra los críticos del sindicato, porque el asunto al que se hace referencia en el artículo publicado afecta únicamente a una sola persona del sindicato, una persona, a además, que no está vinculada a nuestro sindicato desde hace más de 18 meses, momento en el que fundó un nuevo sindicato.

2- No es cierto que los miembros del Secretariado Nacional Sergi Perelló y Núria Ferrandis impusieran ningún reglamento. La reglamentación sobre liberaciones sindicales en el sindicato es potestad de sus órganos nacionales, tal y como se desprende por los acuerdos adoptados en el VI Congreso Nacional celebrado en 2018. El Secretariado Nacional adoptó un acuerdo sobre el uso y reparto de las horas sindicales en enero de 2021, acuerdo adoptado con el visto bueno del Consejo Nacional del sindicato en septiembre de 2020 que aprobó por unanimidad un documento organizativo en el que se disponía que el sindicato se dotaría de un protocolo de funcionamiento en referencia a los recursos humanos dispuestos.

3- Tampoco es cierto que el Secretario General, Sergi Perelló haya respondido con demandas judiciales a las acusaciones internas de decenas de militantes. El Secretario General ha interpuesto únicamente una demanda contra una persona que no está afiliada al sindicato. Ni el Secretario General ni el sindicato han interpuesto ninguna otra demanda contra ninguna otra persona, afiliada o no en el sindicato. Esta demanda ha sido defendida en sede judicial por un despacho de abogados catalán.

4- Es cierto que determinadas personas han interpuesto demandas contra el sindicato, concretamente seis, tanto por vulneración de derechos fundamentales como por actuación irregular en la elección de unos miembros de la Comisión de Garantías (demanda que ha sido desestimada en su totalidad por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por sentencia emitida el pasado 24 de octubre de 2022 –STSJ 251/2021-). De estas demandas, tres están pendientes de celebración de juicio, y otras tres han sido sentenciadas resultando absuelto el sindicato. En uno de estos asuntos pendientes, en el que se solicitaron medidas cautelares contra el sindicato, estas medidas cautelares también han sido desestimadas por la justicia. No es cierto, por tanto, la información publicada en el artículo de referencia en el que se afirma que se haya dado la razón judicialmente a un afiliado de base, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña emitió la sentencia nº 2978/2022 el pasado 16 de mayo de 2022 por la que desestimaba íntegramente la demanda presentada por este afiliado, sentencia firme desde el pasado 4 de agosto de 2022 segundo certificado emitido por el propio Tribunal. En la sentencia se dispone de forma clara que la organización sindical demandada -La Intersindical- no conculcó el derecho fundamental a la libertad de expresión ni de pensamiento del afiliado, y que el sindicato no ha infringido el principio de igualdad de armas. Este mismo afiliado volvió a demandar al sindicato por vulneración de derechos fundamentales, demanda que ha sido desestimada en su integridad por el Juzgado de lo Social nº 15 de Barcelona el pasado 13 de noviembre de 2022 por considerar que el sindicato no ha actuado ni arbitrariamente ni de forma abusiva contra el demandante (sentencia nº 476/2022).

Les informamos que en caso de que no recibamos la expresa aceptación del requerimiento hecho, entenderemos que desatienden nuestra petición e iniciaremos las acciones extrajudiciales y/o judiciales que consideramos pertinentes en defensa de nuestros legítimos derechos e intereses.