El Ayuntamiento de Barcelona denuncia ante la Fiscalía los insultos homófobos en la manifestación de Vox

El Ayuntamiento de Barcelona ha denunciado ante la Fiscalía las amenazas y los insultos homófobos que un participante en la manifestación de VOX del pasado sábado en la capital catalana profirió a un joven que llevaba una bandera LGTBI.

Los hechos ocurrieron en la esquina de la calle Bailén con València. Después de que un joven, desde la acera, mostrara la bandera LGTBI a los participantes en la manifestación de extrema derecha que iban en sus coches por la calzada, uno de ellos se bajó del vehículo, se subió a un contenedor, y, empezó a proferir insultos y amenazas homófobas con una pierna en el coche y la otra en el contenedor.

"Hijo de puta, maricón, marica, eres un marica, muchos huevos, baja, marica, marica, cobarde hijo de puta", dijo el manifestante de Vox al joven con la bandera LGTBI, tal y como se aprecia en el vídeo difundido por Guillem Camós de ElNacional.cat.

A criterio del Ayuntamiento, el hombre insultó y amenazó al joven de la bandera LGTBI "con la finalidad de intimidarse y para mostrar su odio y hostilidad contra él por pertenecer a este colectivo". La víctima, destaca el consistorio, temió que los insultos pudieran derivar en una agresión física.

El consistorio encaja los hechos en un delito de odio, que castiga los ataques a colectivos por su orientación sexual, raza o religión. Entre las diligencias solicitadas por el Ayuntamiento a la Fiscalía, figuran identificar al agresor a través de la matrícula de su vehículo y recabar más imágenes de los hechos a través de las grabaciones de las cámaras de seguridad de los comercios cercanos.

"Hay indicios suficientes para considerar que los motivos de los insultos y las amenazas eran la pertenencia al colectivo LGTBI por parte de la víctima", ha destacado el concejal de derechos de ciudadanía, Marc Serra.

2/ Un cop analitzat tot el material audiovisual considerem que els fets podrien ser constitutius d'un delicte d'odi. Hi ha indicis suficients com per considerar que el motiu dels insults i amenaces era la pertinença al col·lectiu LGTBI per part de la víctima. pic.twitter.com/MP6BkaMyJ1