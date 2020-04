La jueza deja en libertad al exalcalde de Badalona y le imputa un delito contra la seguridad vial y otro de atentado a los agentes

El ya exalcalde de Badalona, Álex Pastor, ha quedado en libertad este miércoles por la mañana tras acogerse a su derecho a no declarar ante la jueza de guardia de Barcelona. La magistrada titular del juzgado de instrucción 15 de Barcelona le imputa un delito contra la seguridad vial por conducir bebido y otro de atentado a agentes de la autoridad por la trifulca que mantuvo con los mossos d'esquadra que lo pararon cuando conducía haciendo eses.

Pastor fue arrestado este martes sobre las 23:00h. en el Eixample de Barcelona después de que los Mossos pararan su vehículo en un control porque circulaba haciendo eses. El alcalde se habría encarado con los agentes, a los que, según testigos, insistió en recordarles que era el alcalde de Badalona. Pese a que presentaba signos evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol, Pastor se negó a someterse a la prueba de alcoholemia, y cuando los agentes le requirieron su documentación y la del vehículo, entregó un documento del PSC, según el atestado de los Mossos.

Pastor ha dimitido por carta desde comisaría, después de que su partido, el PSC, anunciara anoche tras su detención que le suspendía la militancia y le exigía que abandonara todos sus cargos públicos. La batalla política vuelve a abrirse en Badalona, con los exalcaldes García Albiol y Sabater disputándose de nuevo la vara de mando.

A nivel penal, además de los delitos por los que está imputado, los Mossos d'Esquadra atribuyen también al exalcalde de Badalona dos delitos de lesiones leves por las agresiones a los agentes, a uno de los cuales llegó a morder. Pastor fue arrestado anoche en la calle Consell de Cent, en el centro de Barcelona, después de que los agentes comprobaran que su vehículo, en el que iba solo, circulaba haciendo eses.

Pastor se encaró con los agentes, a los que, según algunos testigos, insistió en recordarles que era el alcalde de Badalona, y se negó a someterse a la prueba de alcoholemia, pese a que presentaba signos evidentes de encontrarse bajo los síntomas del alcohol. Además, el exalcalde, un experto karateca, reaccionó con violencia en el momento de ser detenido y supuestamente mordió a uno de los agentes de los Mossos d'Esquadra.

Pastor no se ha movido de la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Les Corts, desde donde se ha acogido a su derecho a no declarar ante la jueza en una comparecencia por videoconferencia, medida telemática excepcional que se ha adoptado en los juzgados de guardia con motivo de la pandemia de la COVID-19. La Fiscalía no ha pedido ninguna medida cautelar personal para el exalcalde, que posteriormente ha abandonado la comisaría en silencio, sin atender a los periodistas, y se ha subido en el asiento de copiloto de un coche que le esperaba a las puertas del edificio.

Ante la imposibilidad de llevar a cabo juicios rápidos, que también se han suspendido por la pandemia, el juzgado ha acordado abrir una causa contra el exalcalde que se tramitará de forma ordinaria.

Ello no impide que más adelante, una vez que la actividad judicial haya recuperado la normalidad, el investigado pueda solicitar un juicio rápido si decide pactar con la Fiscalía una sentencia de conformidad, lo que le obligaría a aceptar los hechos de que se le acusan y, previsiblemente, abonar una indemnización. La conselleria de Interior pedirá personarse como acusación en la causa, como es habitual en las causas abiertas por delito de atentado a agentes de la policía catalana.