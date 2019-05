Ábalos pide un "voto de conciencia" para que España recupere "diez años de frustraciones"

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha pedido este jueves en Toledo un "voto de conciencia" de cara a las Elecciones del próximo domingo 26 de mayo.

"En España estamos alumbrando un proceso de superación.Hemos tenido propuestas muy populistas pero poco realistas. España lleva diez años de penas y frustraciones y la sociedad necesita esperanza", añadía, en un acto celebrado en el barrio de Santa Bárbara, junto a la candidata a la Alcaldía, Milagros Tolón, al que se había invitado a colectivos y entidades que trabajan por la inclusión social.

En su opinión, la solución a la desesperanza es la "justicia social" y eso, ha dicho, pasa por "la redistribución y la solidaridad" Además, ha lamentado que haya personas "sin pudor" que estén planteando "recortar la democracia" y por eso cree que "los socialistas debemos hacer una revolución cívica en favor de la convivencia".

En un salón de actos repleto, y al que han acudido representantes de CERMI, CECAP, APANAS, o Down Toledo ha asegurado que "la política política social en ayuntamientos y comunidad autónoma es "fundamental" porque el Estado "tiene muy pocas competencias en este ámbito y ha aprovechado para decir que quienes se plantean desmantelar las autonomías (en alusión a Vox, sin citar a la formación), lo que en el fondo proponen " es desmantelar los servicios públicos".

El Centro Cívico de Santa Bárbara (Toledo) durante el acto electoral Foto: Candidatura de Milagros Tolón

Ábalos pedía el voto para el PSOE no solo de cara a las elecciones europeas sino también las autonómicas y municipales "para remar en la misma dirección y no en los intereses de cada partido" porque, "España no puede esperar".

Tolón pide al Gobierno de Sánchez "sensibilidad" con el Tajo

"Pido a tu gobierno que sea sensible con el río Tajo que pasa agonizante por la ciudad de Toledo". La candidata del PSOE a la Alcaldía de Toledo, Milagros Tolón, ha aprovechado así la presencia del ministro en funciones para reclamar el apoyo del Gobierno central para que el río recupere su caudal ecológico tal y como marca la Directiva Europea del Agua y después de que así haya sido reconocido en distintos pronunciamientos judiciales.

Además, Tolón ha anunciado que si renueva el cargo al frente del Consistorio pondrá en marcha el Pacto por la Inclusión de Toledo. Sería el tercer pacto de su gobierno -durante esta legislatura puso en marcha dos relacionados con el desarrollo económico local y por el río Tajo- y pondría a la inclusión como “eje transversal en todas las políticas del Ayuntamiento”.

"Queremos ser la capital de lo social en la próxima legislatura. Pido a las asociaciones y entidades que trabajan por la inclusión que nos apoyen" porque, ha recordado, 'lo social’ importa en su gestión y ha puesto como ejemplo que la primera medida que tomó como alcaldesa tras llegar al Gobierno local en 2015 fue abrir un expediente de crédito para sufragar becas de comedor “que Cospedal había eliminado”.

Tolón ha aprovechado también para recordar que la candidata del PP al Ayuntamiento de Toledo, Claudia Alonso, estuvo entre los concejales que abandonaron un pleno municipal en 2014 cuando un padre de un niño con cáncer tomó la palabra para reclamar apoyo del Consistorio.

En el acto también ha participado el presidente de la Diputación en funciones, Álvaro Gutiérrez, que ha pedido a los votantes acudir a las urnas el próximo domingo y no dar nada "por hecho, no nos vaya a pasar como en otros sitios donde nos hemos confiado. El reto es ganar con el máximo posible para gobernar sin muletas sin peajes".