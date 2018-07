El Acuerdo Social del Agua suma apoyos en Toledo para convertirse en la base de un futuro pacto nacional

"Murcia está por los trasvases, Valencia está por los trasvases, y en ese sentido tienen -el PSOE- dificultades, pero yo creo que desde el Gobierno de España, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, respira, no solo en complicidad, sino en coherencias, la línea de lo que están planteando los movimientos en el Acuerdo Social del Agua". Así se ha pronunciado el diputado nacional de Unidos Podemos Pedro Arrojo sobre el posible apoyo que pudiera aportar el PSOE al Acuerdo Social del Agua, una iniciativa a la que se han adherido ya más de cien entidades y colectivos como sindicatos, asociaciones, redes u organizaciones sociales.

Arrojo ha participado este lunes en la Facultad de San Pedro Mártir en Toledo en el acto convocado por la Fundación Nueva Cultura del Agua -de la que es ideólogo- y la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo para dar a conocer este acuerdo en torno a la gestión del agua, que ha recibido también de manera pública el apoyo de Podemos Castilla-La Mancha en dicho evento, al que también han asistido representantes de Ganemos Toledo como Eva Jiménez - formación que ya presentó este acuerdo en diversas jornadas en la capital regional-, o el director de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, Jesús Carrobles, que ha aseverado que este organismo podría "firmar el acuerdo sin ningún problema".

Este acuerdo, ha recordado Arrojo, hace una defensa de "dos cuestiones fundamentales". Por una parte, la defensa de los ríos y los ecosistemas, del cumplimiento "riguroso" de la Directiva Marco Europea del Agua (DMA) de la Unión Europea y por tanto de "la sostenibilidad de nuestras fábricas (ecosistemas) de agua". Y segundo, de la defensa de "los servicios públicos de agua y saneamiento, en contra de la mercantilización del agua que ha venido haciendo el PP con el apoyo de Ciudadanos, o con la privatización del agua del agua y su saneamiento que han hecho otros partidos de gobiernos municipales -como el PSOE-", ha apuntado el diputado por Zaragoza de Unidos Podemos.

Tras haber presentado dicho estudio en la Subcomisión para el estudio y la elaboración de propuestas de política de aguas en coherencia con los retos del cambio climático, en el Congreso de los Diputados, Arrojo apunta que "el PSOE podría firmar" este acuerdo aunque "tiene muchas contradicciones", ha agregado en referencia a las distintas posturas que defiende este grupo político respecto a políticas de agua en autonomías como Castilla-La Mancha, la Región de Murcia o la Comunidad Valenciana.

"Otra cosa es que lo puedan o quieran firmar formalmente o no, pero ahí vamos a trabajar y yo espero que este Gobierno abra espacios a la nueva cultura del agua, al cumplimiento de la legislación europea, al cumplimiento del derecho humano al agua, el agua como un bien público y no como una mercancía. Cuando he hablado con ella -con la ministra de Transición Energética- nos entendemos fácilmente en estas coherencias, pero en esas coherencias está también la inmensa mayoría de los militantes socialistas y de las bases de voto del socialismo. Ahí vamos a presionar todos juntos", ha manifestado el diputado.

Zonas como el Alto Tajo "perderán por encima del 30% de sus caudales medios"

En este sentido, Arrojo ha valorado que Castilla-La Mancha esté respalde la reivindicación de que se recupere el Tajo Alto y Medio, de que "haya caudales ecológicos como exige Europa y que de cara al futuro se redimensionen las expectativas que se tienen respecto a ese trasvase -el del Tajo-Segura- porque el cambio climático va a reducir incluso, estimativamente, por encima del 30% los caudales medios en zonas como el Alto Tajo. Por tanto, las regiones que reciben ese trasvase no pueden esperar que el futuro sea como el pasado".

Así, ha destacado que este Acuerdo Social del Agua cuenta con el apoyo de distintos colectivos de Murcia o el Levante ya que "viene a dar un empuje de realismo y de rigor en cuanto al cumplimiento de la Directiva Marco del Agua en contra de esas expectativas infundadas del trasvase como resolución de problemas, o de grandes presas que no son la solución frente a futuras sequías".

Como parlamentario en la Subcomisión de cambio climático, Arrojo está redactando una serie de conclusiones que pondrá en común con los distintos partidos con la intención de que se sumen también a este Acuerdo Social del Agua como PSOE, el PNV, PDECat o ERC -precisamente varios de los partidos que apoyaron la moción de censura contra el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy-. "Es imposible que, hoy por hoy, este tipo de contenidos que plantean los colectivos sociales sean suscritos por el PP o Ciudadanos, porque ellos están en las antípodas de estas propuestas".

"El lado bueno de la fuerza"

"En estos momentos, el único bloque político de envergadura que mantenemos una posición firme y coherente en todas las comunidades autónomas es Unidos Podemos. Lo que digo aquí es lo que hace poco dije en Aragón, lo que dije en Murcia o Valencia y Andalucía. Esa es nuestra coherencia. Espero que los problemas internos que tengan sectores progresistas como representa sin duda el PSOE, se vayan unificando en el lado bueno de la fuerza y no en el lado oscuro, aunque eso no depende de nosotros", ha manifestado también el diputado en aras de conseguir el apoyo de los socialistas en este acuerdo.

De su lado, el presidente de la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, Alejandro Cano, ha recordado que se trata de un acuerdo que "ya tiene una trayectoria". "Hace ya casi dos años las diferentes organizaciones en defensa del agua pública y la defensa de los ríos tuvimos una presentación ante el Parlamento de dicho documento, manifestando cuáles eran, desde la sociedad civil, qué cambios legislativos habría que hacer en la gestión y en la planificación del agua".

"El objeto fundamental es modificar la legislación en materia de agua y cambiar de cultura. Eso pretendemos con este acuerdo, que en oposición a los pactos del agua de los que se habla desde hace unos meses, viene a tener en cuenta ese compromiso a presente al que nos obliga el cambio climático. Es algo de lo que se habla en todos los sitios pero difícilmente se refrenda en la legislación, por lo que hay modificarlo", ha apostillado Cano.

Base del futuro Pacto Nacional del Agua

En ese contexto, el presidente de la plataforma ha mostrado su intención de que el documento pueda servir de base al futuro Pacto Nacional del Agua. No obstante, apunta que "los pactos del agua son nefastos, lo han sido siempre". "Siempre han salido perdiendo los ríos, solo se dedican a territorializar el agua y a repartirla bajo las presiones de cada uno. Es injusto y genera problemas tremendos".

"La Junta debería, en lugar de hablar tanto de pacto, sentarse con los actores sociales, con los que trabajamos esta cuestión, y tratar de sintonizar. Si no, no habrá pacto, será un intercambio de cromos. Por eso a nosotros nos gusta hablar de acuerdo. En los pactos se intercambian cromos y unos ganan y otros pierden", ha apuntado Cano sobre la postura de la Junta también en política de agua, a la que ha lanzado "el reto de abordar el tema del agua desde una perspectiva óptica participativa real, no solo con exposiciones públicas, sino sentándose y viendo los problemas y los retos que tenemos, así como a tomar medidas legislativas".

Respecto a las palabras de la ministra de Transición Energética en una entrevista concedida a El País, en la que afirma que "algo extraordinario, como los trasvases, no se puede convertir en ordinario", el presidente de la Plataforma en Defensa del Tajo ha señalado que "el perfil del nuevo Gobierno apunta a que se abra una ventada de esperanza. Me parece que esas declaraciones van en sintonía de que esa ventana sea una realidad, ojalá sea así".

"Ojalá seamos capaces de llevarlo a la práctica en el campo político"

Precisamente, uno de los asistentes a este encuentro ha sido el vicepresidente segundo de la Junta, José García Molina. El líder de Podemos en Castilla-La Mancha ha aseverado que "ojalá seamos capaces de llevar el Acuerdo Social del Agua a la práctica en el campo político para que no se quede solo en el campo social".

"Podemos no tiene ninguna duda, lo ha apoyado, lo ha impulsado. Es la senda a seguir para solucionar los problemas de agua que tenemos en España y en todo el mundo. Hay que evitar la privatización, la mercantilización,que se haga negocio con un bien común. Hemos de tener en cuenta los cambios climáticos en los caudales de los ríos y que se acabe reconociendo el derecho de las personas al agua y el derecho de los ríos a ser ríos, y no esto que nos encontramos al paso por Toledo o Talavera".

"Ese gran Acuerdo Social del Agua es el camino a seguir, ojalá podamos llegar a ese gran pacto por esta vía", ha dicho García Molina que ha mostrado su "orgullo y alegría" por que alguien "tan importante" como Pedro Arrojo haya acudido este acto para hablar de agua.