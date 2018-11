La Agencia Espacial Europea usará una plataforma de visión móvil diseñada por la UCLM

La Agencia Espacial Europea se ha fijado en la plataforma ‘Eyes of Things’ desarrollada a lo largo de tres años y medio por un consorcio de organismos y empresas bajo la dirección del profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) Óscar Déniz. El proyecto ha permitido desarrollar una plataforma abierta de hardware/software de visión móvil que será instalada en un nanosatélite, el cual se prevé se lance al espacio en junio de 2019.

El prototipo de plataforma de hardware/software de visión móvil diseñado en el marco de ‘Eyes of Things’, proyecto europeo liderado por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) a través de su grupo de investigación VISILAB y que se desarrolló entre enero de 2015 y julio de 2018, será ahora enviado al espacio a través de satélites de observación de la Agencia Espacial Europea para aportar información terrestre.

Dicho proyecto agrupó a ocho socios europeos y fue financiado por Bruselas con 3,7 millones de euros dentro del programa marco Horizonte 2020. La plataforma desarrollada en el proyecto está alimentada por batería y puede ser usada tanto de forma independiente como empotrada en dispositivos que usen visión por ordenador, particularmente en los llamados wearables, -dispositivos electrónicos que se ‘llevan puestos’-, juguetes y robots. De la plataforma destaca especialmente su diseño, que maximiza la capacidad de procesamiento minimizando el consumo de energía.

Al término del proyecto, coordinado por el profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UCLM Óscar Déniz, dicha plataforma se insertó dentro de una muñeca y fue capaz de reconocer las expresiones faciales de la persona que juega con ella, sin necesidad de usar servicios en la nube; además de en una diadema con una pequeña batería para servir de audio guía en museos.

Ahora, meses después, ‘Eyes of Things’ sigue arrojando resultados, ya que la empresa irlandesa Ubotica Technologies se ha interesado en llevar esta plataforma el espacio. Ubotica Technologies es una de las empresas que colaboraba en el consorcio de ‘Eyes of Things’, -y con la que el grupo VISILAB continúa trabajando estrechamente-. Ubotica trabaja actualmente en un proyecto para la Agencia Espacial Europea.

La mayor potencia de cálculo en el menor volumen

Entre las prioridades, figura enviar al espacio dispositivos de cómputo que aporten la mayor potencia de cálculo en el menor volumen, peso y con el menor consumo energético. Ello, según explica el profesor Óscar Déniz, incluye la posibilidad de realizar procesamiento en el espacio basado en técnicas de inteligencia artificial, lo cual puede ser de mucha ayuda para procesar los hasta 150 terabytes de datos diarios que generan los satélites de observación de la tierra que tiene la Agencia.

Una aplicación “muy interesante” en ese ámbito, según Déniz, es la de hacer automáticamente, en el mismo satélite, la detección de nubes en estas imágenes, de forma que no sea necesario enviar todas las imágenes capturadas a la tierra, lo que supondría un considerable ahorro de energía en el satélite. Con la plataforma diseñada por ‘Eyes of things’ es posible, ya que los equipos de procesamiento en los satélites actuales consumen aproximadamente 40W y pesan unos 25 kilos, mientras que el equipo basado en ‘Eyes of Things’ consumiría 1,5W y tendría un peso de 200 gramos. Ubotica lleva a cabo en estos momentos en el Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN, Suiza) los ensayos de resistencia a radiación de la plataforma.

“Se trata de, literalmente, bombardear a la placa de radiación ionizante como la que se encuentra en el espacio y descubrir hasta qué niveles de radiación los cálculos se siguen realizando correctamente”, explica el profesor Déniz, quien matiza que estos ensayos son previos al envío de la placa ‘Eyes of Things’ a bordo de un nanosatélite que está previsto se lance en junio de 2019.