Así es la Agenda Joven de Invierno en Ciudad Real

La concejala de Juventud e Infancia, Sara Martínez, ha presentado la Agenda Joven de Invierno del Ayuntamiento, que contempla actividades formativas, lúdicas, viajes culturales para los jóvenes de Ciudad Real.

En materia de formación, se ponen en marcha varios talleres y cursos gratuitos de 'Learnability y Personal Branding' para conocer lo último en búsqueda activa de empleo: técnicas, modelos europeos, herramientas de búsqueda y presentación para jóvenes mayores de 16 años; 'Técnicas de Estudio' o 'Gestionando las redes como marca personal' para mayores de 13 años.

Además, los sábados de 11 a 14 horas se realizarán talleres de 'Do it yourself' para poder realizar bufandas, tunear camisetas, hacer pulseras o bracket.

La propuesta de viaje dentro de “Mochiler@s” contempla una visita cultural a Salamanca, Capital Europea de la Cultura en 2002, el fin de semana del 16 y 17 de febrero, de la mano de la Concejalía de Juventud e Infancia y Europe Direct Ciudad Real. Se trata de un viaje para mayores de 18 años, que incluye viaje en autocar de ida y vuelta, visita guiada, alojamiento y desayuno en albergue juvenil o hostal por 20 euros con la Tarjeta Joven Municipal o 25 si no se es usuario. Las inscripciones se podrán realizar a partir del 2 de enero en www.espaciojovencr.es y la adjudicación de las plazas se realizará por orden de entrada.

Las tardes-noches de los viernes de este invierno en el Espacio Joven siempre hay plan, tanto de ocio organizado como libre. Así a lo largo de los fines de semana en el 'Espacio Ocio' se sucederán las propuestas de la Liga del Videojuego, Espacio Corto, Cine y música para la prevención de violencia de género, Cine+cena, y el día 8 de marzo se celebrará el Día de la Mujer con el 'Shegamer Festival', en el que se dará protagonismo a las mujeres jóvenes que juegan, diseñan y crean videojuegos, hacen cómic y cosplay, hacen música en directo y disfrutan del mundo gamer.

También durante el primer trimestre del año se podrán solicitar las subvenciones al asociacionismo juvenil, y las candidaturas a los Premios Juventud 2019 entre el 1 de febrero y hasta el 31 de mayo en alguna de las tres categorías: Joven Destacad@, Joven Sin Límites y Viejoven.