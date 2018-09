Agua, purines y especies protegidas: los motivos para rechazar la macrogranja de Pozuelo

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado la resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente donde se detallan los motivos que han llevado a rechazar el proyecto de CEFUSA, empresa del Grupo Fuertes, planteado en la finca La Lossa, en el término municipal de Pozuelo. Justo cuando se cumplen 9 días desde que el propio consejero, Francisco Martínez Arroyo, anunciase que la Declaración de Impacto Ambiental era negativa, y por tanto se archiva el proyecto, la resolución muestra, uno a uno, los motivos que han llevado a los técnicos de Medio Ambiente a tomar esta decisión.

El pasado mes de marzo la Vicenconsejería requirió a la empresa alternativas de ubicación a la instalación que contemplaba un total de nueve núcleos, “ni comparaba dichas ubicaciones para determinar cuál de ellas resultaba más adecuada”, se puede leer en la resolución. Igualmente, se sugiere plantear alternativas consistentes en la reducción del número de núcleos contemplados en el proyecto, con el fin de reducir la intensidad de los impactos ocasionados, o dispersar los núcleos planteados por ubicaciones algo más separadas entre sí que las propuestas, con el mismo fin de reducir la intensidad y concentración de los impactos derivados.

Medio Ambiente también requirió un estudio de dispersión de contaminantes a la atmósfera. "Se requiere presentar un estudio más exhaustivo que el análisis realizado en el estudio de impacto ambiental en cuanto a dispersión de olores, afección a la población y dirección de los vientos predominantes donde se incluya un estudio y análisis de la rosa de los vientos, su respectiva frecuencia y la atenuación de la dispersión de olores prevista”, argumentan desde la Viceconsejería.

Agua y purines

El agua ha sido uno de los argumentos que se han esgrimido a lo largo de estos meses por parte de los contrarios a la instalación de esta explotación. La Viceconsejería también incide en este punto. Y es que, en esa finca de La Lossa, donde estaba proyectada la macrogranja, existe un pozo para superficie regable de 50 hectáreas y 217.300 metros cúbicos. En este sentido, en el Estudio de Impacto Ambiental la sociedad promotora hace unos cálculos de necesidades de agua de 217.927 m3/año para el conjunto del total de explotaciones. Tal y como se muestra en la resolución del DOCM, se consideraba insuficiente el análisis ambiental realizado sobre los impactos derivados de la construcción de las balsas necesarias para desarrollar el sistema de abastecimiento (sendos embalses de 50.000 m3 de capacidad).

Los purines y su esparcimiento por los terrenos colindantes ha sido otro de los puntos clave para dar el no al proyecto. Y es que la Viceconsejería asegura que la zona objeto de estudio se encuentran en la denominada “Mancha Oriental” en cuanto a zona vulnerable de contaminación por nitratos de refiere.

Especies protegidas

Dice la resolución del DOCM que el promotor, CEFUSA, no ha presentado un estudio de afección del proyecto sobre la avifauna protegida, no habiendo efectuado un análisis en cuanto a las especies presentes en la zona, su uso del espacio (áreas para la alimentación, concentración, reproducción, dispersión, campeo, etc.), el estado de conservación de sus hábitats, su vulnerabilidad, el grado de aislamiento de la población, así como el efecto barrera que podría suponer la ejecución del proyecto.

Ahora, los interesados y aquellos que se vean afectados por la resolución disponen de 30 días hábiles, a contar desde este jueves, para presentar las alegaciones.