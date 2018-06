Ahora Guadalajara califica la intervención de la ribera del río Henares de "despilfarro y desvarío"

El Grupo Municipal Ahora Guadalajara ha lamentado el "despilfarro" y el "desvarío" que supone la intervención sobre la ribera del Henares planteada por el equipo de Gobierno, y que se encuentra enmarcada en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI). La concejal Susana Martínez ha advertido de que se va a invertir un millón y medio de euros "para que se lo lleve la corriente" porque la zona donde se plantea es "inundable".

Según explicó el Ayuntamiento, se va a restaurar y recuperar la ribera del río Henares en su margen derecho, entre el puente árabe y el puente situado en las inmediaciones de Julián Besteiro, con un plazo de ejecución de unos ocho meses. El alcalde de la ciudad, Antonio Román, ha explicado que se pretenden crear nuevos lugares de ocio y esparcimiento en la ribera del río Henares, mejorar el aspecto estético de este tramo del río, mejorar la seguridad de los usuarios del paseo fluvial y preservar las condiciones ambientales de la ribera.

Por su parte, Martínez ha advertido de que se trata de una inversión de "apenas el 10% de la ribera" y que, además, va a suponer una "intervención muy agresiva" sobre el ecosistema de la zona. "La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), en sus informes remitidos al Ayuntamiento, dice que las estructuras previstas se han diseñado con la consideración de riesgo de inundación al que están sometidas. Además de inundable, la zona es un hábitat de protección especial, donde hay fauna y flora que se va a haber afectada”, ha explicado.

Además, Martínez ha detallado las diferencias entre el proyecto original presentado a Europa y el que finalmente acaba de salir a licitación: “La línea de actuación nº 9 de la EDUSI consistía en la recuperación de la ribera del río Henares hasta la finca de Castillejos, facilitando el acceso a pie o en bicicleta. Pues bien, el proyecto del equipo de Gobierno se limita a unos pocos metros" y un "modificación sustancial" del proyecto inicial.

Por eso, ha querido advertir de que hay que tener "cuidado" porque puede suponer no consesguir la financiación de los fondos europeos. Por otro lado desde el Grupo municipal han criticado la falta de información y de transparencia por parte del equipo de Gobierno respecto a este proyecto, acusando al equipo de "escamotear información" o no querer contar lo que ha dicho la Junta. A esto, añaden, que "ninguno de los proyectos" presentados para la EDUSI cuentan con la validación del Ministerio de Hacienda, "un paso necesario para tener la cofinanciación". "No es un proyecto duradero, porque se lo va a llevar la corriente; no es sostenible, no es una petición de la ciudad… Y económicamente es un desvarío, porque vamos a amueblar a precio de oro la orilla de un río, y medioambientalmente es una barbaridad".

José Morales, portavoz de Ahora Guadalajara, ha recordado que la propuesta de su formación respecto a la ribera del Henares, que fue aprobada en Pleno, era "una intervención muy sencilla desde el punto de vista técnico y económico", que consistía en un camino ciclable y caminable a Castillejos. "Nosotros no queríamos alquitranar la ribera, solo desbrozar para permitir abrir un camino para llegar a la finca de Castillejos", concluyó.