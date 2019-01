Desde el Tajo hasta la cuchillería de Albacete: Castilla-La Mancha en el Parlamento Europeo

La actualidad castellano-manchega no ha quedado fuera del Parlamento Europeo. Todo lo contrario. En Bruselas se ha hablado de todo lo que ha pasado en la región, impulsado gracias a los distintos europarlamentarios y a la importancia de los temas tratados, como las macrogranjas, el río Tajo, la despoblación y la protección de los productos regionales, como los cuchillos albaceteños o el queso manchego. El socialista Sergio Gutiérrez ha sido, indiscutiblemente, el que más ha preguntado en Europa por la región. En comparación con el Partido Popular, por ejemplo, Gutiérrez ha hecho sesenta preguntas parlamentarias más, en total, en los últimos años.

Gutiérrez destaca especialmente "el hito" que supuso el informe elaborado por los europarlamentarios después de su visita al río en su tramo medio, especialmente en los alrededores de Talavera de la Reina. Un grupo de diputados del Parlamento Europeo llegaron a la región en el invierno de 2016 para constatar la situación del río: "muy seria", admitieron. Posteriormente, se emitió un dictamen en el que no se mencionaba el trasvase Tajo-Segura, pero sí se hablaba de utilizar las desaladoras de agua y de acabar con la "gobernanza" del río Segura.

La visita de los parlamentarios llegó después de años de peticiones ante la cámara, de la mano de la Plataforma en Defensa del Tajo y el Alberche en Talavera y también de Izquierda Unida. De hecho, existen peticiones que datan desde el 2012, cuando todavía no había un plan de Cuenca establecido del río.

"Creo que es lo más importante", señala en cuanto a las actuaciones en Europa relacionadas con la región. "Es la primera vez que un organismo de este tipo nos daba la razón a la región, con un informe demoledor. Supuso un cambio de inflexión en la política del agua y que el discurso cambiase de la sostenibilidad económica a la ambiental. Vamos a ganar esta batalla", reflexiona el eurodiputado. Los europarlamentarios Florent Marcellesi y Jordi Sebastià han preguntado también por el "incumplimiento" de la normativa relacionada con el río, especialmente en su tramo medio, que es la zona visitada por los representantes de Bruselas.

Despoblación y fondos europeos

La despoblación ha sido sin duda uno de los reclamos más importantes de esta legislatura, tanto a nivel social como político y el papel que puede tener Europa en esta lucha es determinante. Así también lo explica Gutiérrez, que recuerda que ya se comenzó con un 'handicap', la "mala gestión" de los fondos europeos que se hizo tanto desde el Gobierno de Mariano Rajoy como del de María Dolores de Cospedal, cuando lideraba la Junta de Comunidades. "Perdimos fondos, ya se utilizaron datos económicos y sociales previos a la crisis económica", explica el socialista. En concreto, los de 2007. Esta "mala negociación" hizo que Castilla-La Mancha perdiese millones de euros, asegura. No sólo eso: " se heredó también un Programa de Desarrollo rural con folios de alegaciones, algo que se tuvo que rehacer por completo y estuvimos a punto de perderlo todo".

En este sentido, se ha preguntado por los fondos de dicho Programa que se destinarán a la Agricultura Ecológica, además de manera muy reciente, a medidados del 2018, o también cuál es la perspectiva del Fondo Social Europeo en cuanto a la mejora de la conectividad en la región. Gutiérrez también ha preguntado si existen, de hecho, cuantías de dichos fondos que hayan sido bloqueadas para la región en relación al período 2007-2013.

Protección del producto regional

A principios de este año, saltó una polémica entre España y México relacionada con uno de los productos estrellas de la cocina regional: el queso manchego. Se produjo un bloqueo debido a un producto que se tachó de "fraudulento" y la polémica no estuvo alejada del parlamento europeo. "En México se comercializa un queso denominado fraudulentamente como «manchego». Este queso, además de no producirse en La Mancha, ni siquiera cumple con los requisitos que se exigen bajo el amparo de la Denominación de Origen Queso Manchego. En este sentido ¿garantizará la Comisión que, bajo la denominación de «Queso Manchego», no se comercializará en México ningún otro queso que no sea el elaborado bajo esta denominación en España, poniendo fin a esta competencia desleal y que supone una violación objetiva del derecho de los consumidores?", preguntó Gutiérrez.

Los cuchillos de Albacete no quedaron fuera también del debate, también en relación con la protección de su origen. Así lo manifestó la europarlamentaria Paula López que resaltó la "gran importancia" para la producción industrial en la región de Castilla-La Mancha, especialmente en las provincias de Albacete y Toledo. "¿Existe consenso en el Consejo sobre el mantenimiento de la indicación del país de origen para sables, espadas, bayonetas, lanzas y demás armas blancas, sus partes y fundas? ¿Qué plazos y agenda contempla el Consejo para llegar a un acuerdo sobre la propuesta?".