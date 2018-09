Ángel Serrano: "Hemos logrado demostrar que el cómic no es pequeño ni insignificante"

"Hemos llegado vivos al quinto Manchacómic!", bromea su director, Ángel Serrano. Serrano ha estado al frente del proyecto desde sus inicios, apoyándolo con su librería Serendipia (Calle de Calatrava, 24, Ciudad Real) y la Asociación de Amigos del Cómic (AMICO). Hablamos con él para que nos cuente los orígenes de un Salón que este año cumple su quinto aniversario, con actividades que no se limitan a los intensos tres días de la feria, sino a un esfuerzo de difusión del cómic alrededor de la película durante todo el año.

"Veíamos que quizás en Ciudad Real y en Castilla-La Mancha estábamos lejos, muy lejos de otras comunidades autónomas y otros países, a años luz, vaya. Hemos logrado demostrar que el cómic no es pequeño ni insignificante", explica Serrano. La idea del Salón era demostrar la variedad que ofrece, desde lo más "sencillito" y entretenido hasta lo más "sesudo y divulgativo", pasando por el de denuncia social o histórico. "Entra todo, como dentro de cualquier manifestación artística", recalca Serrano.

Sin embargo, el evento tiene un problema y es que no logran conseguir los fondos necesarios para que la iniciativa siga siendo deficitario. "Tenemos un gran apoyo del Ayuntamiento, que siempre ha apostado por nosotros, pero no logramos lo mismo con los responsables de la Comunidad Autónoma o de la Diputación provincial", lamenta Serrano. Esto, a pesar de que el equipo organizador trabaja con "muchos" municipios de la provincia, colegios, y exposiciones durante todo el año.

"Organizamos encuentros con autores y también trabajamos en cómics históricos que muestran pasajes de la tierra que la gente no conoce. Gracias a esto, podemos presentar hechos históricos más desconocidos a través del cómic en los centros de enseñanza", explica Serrano. El trabajo que realiza la plataforma es "mucho más" que la Feria, y "todavía tenemos mucho trabajo por hacer". "Tenemos que convencer a los responsables de la administración de que deberíamos tener más presencia en bibliotecas y en centros educativos", recalca.

El apoyo de la Junta de Comunidades no ha llegado, a pesar de sus "regulares" reuniones en Toledo con los responsables de la consejería de Educación, Cultura y Deportes. "Nos argumentan que no hay fondos y que es una cuestión presupuestaria, es evidente que ellos el dinero que tienen lo destinan a lo que ven más interesante y a lo mejor ven que el cómic no puede serlo. Seguiremos intentándolo", asegura.

Los proyectos que se llevan a cabo desde la organización de la Feria son variados, explica, e incluyen actividades con centros de otros países como Francia e Italia para difundir libros clásicos como La Odisea o La Ilíada adaptados al formato cómic. "Son libros que ningún niño cogería y con esto queremos abrir el contacto a estas grandes obras", asegura Serrano.

En cuanto a Manchacómic recuerda que en esta edición ya hay un programa con veinte autores y más de 25 artistas. "La presencia de autores será impresionante, y lo mismo en el público. El año pasado ya se desbordó todo el centro de Ciudad Real por completo", asegura. Están contentos con la repercusión de la feria que ha llegado a festivales como el de Cómic Europeo de Úbeda o la Feria de Valencia, con las que ya han establecido alianzas. "La respuesta es fantástica, no tenemos queja. Sabemos que se están organizando desde los institutos y clubes de lectura de la provincia para venir al Salón", destaca.

Serrano quiere acentuar la importancia de la presencia de los distintos autores en la feria, algo que va "más allá" de la parte lúdica y comercial del Salón. "El cosplay es muy divertido, sí, pero no quiero que se pierda el sentido que es trabajar para que dar a conocer el cómic y presentar todas sus variedades", explica. Es por eso que los encuentros con autores, las charlas y las conferencias son lo que siempre quiere destacar del evento. "Ellos son la piedra angular y desde la asociación estamos trabajando para reclamar que sean los autores los que den sentido a este tipo de salones", explica.

"Vemos tristemente que hay eventos que se organizan y el autor de cómic apenas aparece y esto no tiene ningún sentido, porque es su trabajo. Tengo que recomendar que se acerquen a verlos", relata. En especial, quiere recomendar el cómic español y pedir a los asistentes del Salón que le "eche un vistazo" sin "dejarse llevar por la vorágine del manga o del cómic americano". "Así podemos hacer patria, además de que estamos en la élite de los dibujantes a nivel internacional. Busquemos autores españoles, porque lo que están haciendo es tremendo", concluye.