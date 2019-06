Animales, ¿los grandes olvidados en los incendios?

Medio centenar de perros tuvieron que ser evacuados de urgencia el pasado viernes del Centro de Acogida San Bernardo, la protectora de animales de Toledo tras declararse un incendio en el área de La Bastida que este domingo ha logrado ser controlado.

Todo fue muy rápido, la Policía municipal pidió sacar a los animales "en diez minutos" ante cercanía de las llamas. José Antonio Catalán relata la complicada tarea de evacuar a los perros en tan corto espacio temporal y la "tensión" vivida que afectó a varios de los animales.

"Tenemos muchos perros que llevan en el centro toda la vida, como Malvina, con 13 años. Nunca ha salido. Nos costó mucho sacarlos porque no querían y les ocasionamos un estrés bastante grande". La mayoría están en casas de acogida a las que fueron trasladados tras permanecer algunas horas en entorno del recinto ferial La Peraleda de Toledo y la buena noticia, dentro de la fatalidad de este incendio en uno de los pulmones verdes de la capital regional, es que varios de los perros que fueron acogidos temporalmente serán adoptados.

"Hemos tenido la suerte de que el incendio bordeó el centro al cambiar el viento, se quedó a unos 300 metros donde ardieron olivos y encinas y contamos con los caminos de acceso que han ejercido de cortafuegos". Catalán, 'Pepe' como todos le conocen, agradece la preocupación del Ayuntamiento de Toledo desde el primer momento y en particular del responsable de Medio Ambiente del Consistorio.

Los perros no volverán de momento al centro de acogida de la APA San Bernardo. Este mismo domingo todavía quedaban rescoldos del fuego en el entorno del lugar y no será hasta mañana cuando se evalúe la situación, según Catalán.

Catalán explica además que fue solicitada ayuda a la protectora para intentar salvar a los animales que se estaban viendo afectados por el incendio en Almorox, que se producía apenas una hora después del declarado en Toledo. "Nos dijeron que había perros y otros animales atados en fincas que no podían escapar. Corrimos la voz. Es una zona de urbanizaciones con mucha vivienda en un pinar. Fue gente de la protectora pero desconozco los resultados".

Preocupación por el incendio Almorox-Cadalso de los Vidrios

Quien sí está este domingo en las inmediaciones del incendio en Cadalso de los Vidrios, hacia donde se desplazaba el fuego originado en Almorox por causas que se desconocen es la veterinaria y terapeuta natural Rocío Puche de El Nahual. "Hemos rescatado a un gatito pero no podemos hacer más porque los demás están muertos. Otros fueron sacados ayer por las protectoras", lamentaba.

"Han venido veterinarios y terapeutas naturales y toda ayuda es poca", aunque relata la impotencia de no poder acceder a la zona boscosa donde se sabe que permanecen numerosos animales silvestres como jabalíes, zorros, corzos o ciervos.

En Cadalso de los Vidrios, apunta, "nos ha contado la gente del pueblo que ayer Protección Civil no les avisó a tiempo, no vieron la realidad de lo que ocurría y cuando quisieron mirar por sus animales el fuego ya estaba encima. Muchos han muerto aunque sabemos que algunas protectoras se la jugaron con el fuego a 500 metros, rompiendo vallas y sacando animales en el intento de salvarlos. Hemos visto a caballos sueltos por la zona".

Se da la circunstancia, dice la veterinaria, que muchos de estos animales liberados no cuentan con chips identificativos que permitan la devolución a su dueño. El trabajo de las protectoras no es fácil. "Hay muchos vecinos que nos lo agradecen y elogian la labor de que se hayan abierto las puertas a los animales pero otros se han enfadado porque no lo encuentran. Si no los sacamos hubieran ardido".

A través de whatsapp se han difundido en las últimas horas llamamientos de ayuda por los animales que han sido reubicados por los incendios en Toledo y Almorox. La protectora Dog Horse City con sede en Casarrubios del Monte (Toledo) lanzó un llamamiento también en redes sociales.

José Antonio Catalán, ha comentado a eldiarioclm.es que en Toledo "no se necesita nada, tenemos mucha suerte. Quizá pienso", aunque resalta que "mucha gente ya acudió el viernes con agua, comida o bebederos".

Al alimento necesario para los animales se suman toallas, comederos, bozales, correas o collares y cuerdas además de material sanitario como catéteres intravenosos de muchos tamaños, circuitos de suero con regulador de flujo, suero ringer lactato y salino fisiológico, jeringas de varios tamaños estériles además de guantes, gasas, alcohol, betadine, anestésicos, pomadas antibióticas o agua oxigenada.

Además, según Rocío Puche, de El Nahual, en estos momentos se necesitan transportines y jaulas para animales en la plaza de toros de Villa del Prado, muy cerca de Cadalso de los Vidrios donde se ha acogido a los animales rescatados. "Se está desalojando a gente que quiere llevarse a sus animales. Están llegando gatos sin transportines y es peligroso que estén sueltos".

Hay también otros puntos de recogida:

TOLEDO

NAMBROCA

Conciencia animal de Castilla-La Mancha

LA PUEBLA DE ALMORADIEL

Pueblanimal

GUADALAJARA

PIOZ: Calle Lagos de Covadonga 475. Urbanización Bosque de Henares

MARCHAMALO:

Plaza María Martínez Junquera 8 bajo

CIUDAD REAL

TOMELLOSO

Galgos de la Mancha

MADRID

Plaza de toros de Villa del Prado