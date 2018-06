Arranca una nueva edición del Festival Corto Ciudad Real

Llega una nueva edición del Festival Corto Ciudad Real, en la que han participado 774 cortometrajes, 110 más que el año anterior. Arranca este lunes en el Museo Manuel López-Villaseñor con la inauguración de una exposición de carteles presentados a concurso para ser la imagen de este año, y una sesión de música de cine con 'Machu-K'. Posteriormente se realizará la proyección de cortometrajes seleccionados para la sección no oficial.

La mayoría de las obras presentadas proceden de nuestro país, aunque también es muy importante la participación de producciones europeas de países como Francia, Alemania, Bélgica o Reino Unido, y americanas como Brasil, Argentina o Colombia, entre otros. En la categoría de Documental destacan muchas producciones españolas que se han rodado en países como India, Estados Unidos, Gambia, Méjico, China, Finlandia o Mozambique.

El martes 19 en el Parque de Gasset desde las 21:30 horas, habrá un concierto del grupo local 'Old Dixieland Band', y la segunda proyección de cortos de la sección no oficial. El miércoles, en el Espacio Joven, también desde las 21:30 horas, habrá una actuación del grupo local 'Estrellados', y se realizará la tercera proyección de cortos de la sección no oficial.

El jueves 29 y viernes 30 se proyectarán en el Teatro Quijano las 15 obras finalistas que aspiran a los diferentes premios de las tres modalidades del certamen: ficción, documental y animación, más las obras dirigidas por autores locales. Durante estos dos días, el público podrá votar la sección oficial en el Teatro Municipal Quijano. Quienes participen en esta votación podrán optar a un premio de un fin de semana con un pack de vacaciones.

El sábado 23 de junio habrá un encuentro con los directores y el jurado en el Museo del Quijote, y por la tarde se celebrará la Gala de Clausura en el Teatro Municipal Quijano, donde se entregarán los siguientes premios: mejor Corto de Ficción, dotado con 1.500 euros; mejor corto documental, dotado con 1.000 euros, y mejor corto de animación, dotado con 1.000 euros. También se entregarán los galardones al mejor corto local, dotado con 700 euros y el Premio Joven Realizador al mejor corto finalista dirigido por autores menores de 35 años, dotado con 500 euros. Además, el premio del público a la obra no local más votada durante las proyecciones de la sección oficial estará dotado con 500 euros.

También habrá una mención local del público, a la obra local más votada por el público asistente y una mención especial a la mejor directora, a la mejor obra dirigida por una mujer entre todas las participantes, con una dotación de 500 euros. Para asistir a la gala será necesario retirar una invitación que podrá recogerse en el Espacio Joven desde el lunes 16, y en el Teatro Quijano desde el jueves 21.