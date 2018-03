Arranca una iniciativa de recogida de firmas para cambiar la Ley Electoral de Castilla-La Mancha

“Un sistema electoral que no desprecie ningún voto y que refleje la pluralidad política de manera proporcional”. Es el encabezamiento del manifiesto que forma parte de una iniciativa puesta en marcha a través de Internet en la web www.leyelectoralclm.es y que cuenta ya con decenas de firmas entre las que se encuentran organizaciones políticas como Podemos, Equo, Izquierda Unida y PCAS, así como colectivos sociales, sindicales, vecinales y ciudadanos a nivel particular. En la petición piden una normativa electoral “igualitaria” que no se sustente en “intereses partidistas o cálculos electorales”, sino que responda a una “demanda ciudadana de regeneración y profundización democrática”.

Según se recoge en la web, la actual Ley Electoral de Castilla-La Mancha presenta el “mayor déficit democrático del Estado” porque ninguna otra comunidad autónoma tiene menos escaños por provincia, por población o por extensión territorial. Esta situación, añaden, fue agravada por el recorte de escaños impuesto en la pasada legislatura, que redujo su número a casi la mitad, tras una reforma del Estatuto de Autonomía realizada de forma unilateral. Como consecuencia, “tenemos una Ley Electoral que deja sin representación a decenas de miles de votantes, que excluye opciones políticas relevantes y que no refleja proporcionalmente la pluralidad política de nuestra sociedad”.

Por eso, el manifiesto incide en que para que exista una normativa que sí represente a la sociedad, es necesario reformar el Estatuto de Autonomía, algo que el Gobierno regional se comprometió a impulsar desde el inicio de la actual legislatura. “Hay tiempo y condiciones suficientes para cumplir este compromiso si existe voluntad política”. Como objetivos mínimos se establece la reversión del recorte de escaños realizado en la pasada legislatura así como el establecimiento de una circunscripción regional única o, subsidiariamente, “una de restos junto a las circunscripciones provinciales”, a fin de que “todos los votos cuenten”.

En la web se incluye el enlace para adherirse a la petición, que ya cuenta con decenas firmas. Entre las mismas se encuentran miembros de Ecologistas en Acción, de STAS y STE-Intersindical, de Comisiones Obreras, de la Asamblea por la Sanidad Pública de Toledo, de la Juventudes Comunistas, así como concejales de ayuntamientos como Talavera de la Reina, Las Ventas de San Julián, Fuensalida, Esquivias, Seseña, Olías del Rey, Motilla del Palancar, Villarrobledo, Mora, Albacete, Hellín, Almansa, La Roda, Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Alcaraz, Guadalajara, Puertollano, Ossa de Montiel, Tarazona de la Mancha, Socovos, Almagro y Azuqueca de Henares, entre otros muchos.

También refrendan el manifiesto miembros de organizaciones políticas como Podemos, Izquierda Unida, Equo y Partido Castellano (PCAS). De Podemos están las firma de David Llorente, diputado en las Cortes de Castilla-La Mancha; de miembros del Círculo de Podemos de Toledo, del Consejo Ciudadano y de la senadora de la formación morada Virginia Felipe.

Asimismo, se encuentra entre los firmantes el coordinador castellano-manchego de Izquierda Unida (IU), Juan Ramón Crespo; los coportavoces de Equo, Juan Carlos Ranz y Lola del Olmo; y Pedro Manuel Soriano, presidente del Partido Castellano (PCAS). Junto a ellos figuran asimismo las firmas de numerosos juristas, politólogos, profesores universitarios y activistas de todo tipo.