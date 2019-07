Barchín del Hoyo volverá a la época íbera en agosto

Barchín del Hoyo (Cuenca) celebrará los próximos días 2, 3 y 4 de agosto la VII Feria Íbera, un evento que tiene como objetivo dar a conocer el yacimiento Fuente de la Mota ubicado en la localidad. Este evento está organizado por el ayuntamiento barchinero junto con la Asociación Cultural Amigos Iberos Fuente de la Mota, que cuenta con 200 socios.

El salón de plenos de la Diputación Provincial de Cuenca ha sido el lugar elegido para presentar esta séptima edición y en ella el presidente, Álvaro Martínez Chana, ha ejercido de anfitrión para dar la bienvenida al nutrido grupo de íberos que han venido hasta el palacio, encabezados por el arqueólogo Antonio Madrigal y por el concejal Ángel Santiago.

El presidente ha dado la enhorabuena por la organización de esta Feria que involucra a todo el municipio e incluso supera estas fronteras, ya que barchineros y barchineras que viven fuera están apuntados y participan de forma activa.

Presentación del evento Foto: Diputación de Cuenca

Martínez Chana ha explicado que el yacimiento Fuente de la Mota es un ejemplo de colaboración entre las distintas administraciones, la Junta ha trabajado activamente gracias a los talleres de Empleo en la recuperación y adecuación de este lugar. La institución provincial ayuda en esta Feria Íbera a través de su servicio de publicaciones, “el objetivo es que este patrimonio se dé a conocer y sirva para ayudar a los habitantes de nuestros pueblos”.

Antonio Madrigal, arqueólogo y director técnico del evento considera que tiene una gran relevancia a escala comarcal, provincial y regional, al ser Barchín del Hoyo el único miembro de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas que rememoran la época prerromana en la región.

Los organizadores prevén que más de 4.000 personas se desplacen a Barchín del Hoyo durante las jornadas y en torno a 400 personas vistan de íberos y participen en la fiesta. La VII Feria Ibera de Barchín del Hoyo, se mantiene como el primer evento de difusión de la cultura ibérica en Castilla-La Mancha, con sus numerosos aspectos que mezclan a partes iguales conocimientos patrimoniales, gastronomía y diversión, que son un estímulo que sin duda atraerá a muchas familias.

La programación

Cientos de vecinos se vestirán con indumentaria íbera para recrear la boda de la princesa Neitin, hija del aristócrata de la ciudadela íbera de Barkin, con un final que dejará un buen sabor de boca a los espectadores, este es el principal acto de la Feria que será el sábado a partir de las 22:00.

La Feria Ibera comenzará con la presentación de la novela histórica La nieta del alfarero, escrita por la famosa novelista Teresa Palomino, natural de Buendía. La obra está ambientada en época íbera en los yacimientos Fuente de la Mota y La Cava.

Las conferencias de los más importantes investigadores mundiales de la cultura ibérica, como Manuel Molinos Molinos y Luis María Gutiérrez Soler, ambos catedráticos de la Universidad de Jaén y miembros del Instituto Andaluz de Arqueología Ibérica se centrarán en importantes aspectos de la sociedad ibérica.

La representación teatral Un ibero viene a vernos, escrita por Jorge Martínez e interpretada por un grupo de teatro local, y el concierto de música interpretado por el grupo Nueva Iberia dejarán huella en el público asistente, y serán aderezados con una exquisita gastronomía local, dando lugar a unas jornadas culturales de primera magnitud en la provincia de Cuenca.

El yacimiento

El yacimiento ibérico Fuente de la Mota se localiza en la comarca de La Manchuela, en un extremo de la Sierra del Monje. Se trata de un oppidum ibérico, de 1 hectárea de extensión, con una distribución octogonal, enclavado en lo alto de la meseta del cerro de Plaza de Moros. Posee dos fases diferentes de ocupación, aunque contiguas en el tiempo. Una primera que iría más allá del siglo IV a. C., hacia el siglo V, y una segunda fase que abarcaría desde el siglo IV y siglo III a. C., hasta el 210 a. C., cuando se produjo un fuerte impacto en el asentamiento debido a la conquista romana de la Península, y continuando con una ocupación ya muy débil, como núcleo industrial, hasta el siglo. I a. C. / I d. C.

Este poblamiento, durante su existencia, se erigió, como cabeza de la zona, en un centro que explotaba los recursos de su entorno, creando un fuerte emporio comercial mediante la explotación de minas de hierro y arcilla y siendo un centro neurálgico de vías de comunicación, lugar de cruce con el Levante -La Real de Valencia-, con el mediodía -Alta Andalucía- y con el Sureste peninsular -Albacete y Murcia-, según recoge la web de Cultura de Castilla-La Mancha.