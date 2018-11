Un Black Friday para protestar por los derechos laborales de los trabajadores del comercio

Unas treinta mil personas de Castilla-La Mancha se ven afectadas por la falta de renovación del convenio del sector del Comercio General en la región. Por eso, los sindicatos han aprovechado la celebración del llamado Black Friday para realizar concentraciones en Toledo, Ciudad Real y Albacete para pedir la aprobación del "bloqueado convenio".

"La idea de la patronal es la no revalorización de textos ni respetar tampoco la negociación colectiva suscrita a nivel estatal", explica la secretaria general de Servicios en Castilla-La Mancha de Comisiones Obreras, Brigi Soánez. En este sentido, la sindicalista afirma que los trabajadores del comercio están "muy cansados" porque llevan sin revalorizar su poder adquisitivo "todo este año" y su nivel de ingreso va "por debajo de lo que se está dando en el sector".

El llamamiento, explicó, es a toda la sociedad para decir "basta ya a que sean los trabajadores los que pagan la crisis y basta ya de estar por debajo del nivel de supervivencia para llevar una vida digna". El secretario provincial de UGT Toledo, Alberto Sánchez, explicó que el texto en cuestión lleva "treinta años sin revisarse" y que las organizaciones empresariales se "niegan" a hablar de conciliación o tiempos de trabajo.

En este sentido, explicó que los trabajadores muchas veces no saben cómo recuperar sus horas extras. En el caso de que no se desbloqueen las negociaciones, desde UGT no descartan seguir movilizándose durante la campaña navideña o, incluso, durante las rebajas de enero, por lo menos en Toledo. "Queremos una batería de medidas con consecuencia en la provincia", afirmó Sánchez. De hecho, desde el sindicato han hecho un llamamiento para no comprar los próximos domingos, en solidaridad con los trabajadores.

Brigi Soánez explica que la idea es alcanzar unos sueldos de unos 14.000 euros anuales, pero que el problema no sólo recae en los salarios sino también en que los contratos son en su gran medida temporales por lo que no ofrecen seguridad a los trabajadores. Por eso, proponen un sistema de registro de jornada, algo que aseguran se ha rechazado desde la patronal. Desde UGT explican que las subidas salariales propuestas, del 1,2%, 1,3% y 1,4% para cada año de vigencia del convenio, mientras que actualmente el sueldo medio es de unos 800 euros y el Índice de Precios de Consumo ha subido este año en un 2,7% en relación a octubre de 2017.

“Los trabajadores y trabajadoras de comercio llevan perdiendo poder adquisitivo desde 2009; los sueldos no se revalorizan y si lo hacen es muy a la baja en comparación con lo que suben los precios para consumir”, ha afirmado Manuel Sobrino, secretario general de FeSMC UGT Castilla-La Mancha. Por eso, Sobrino ha señalado que no “no es de recibo que las mismas empresas que aumentan sus beneficios por la subida de precios, un 1,2% en octubre con respecto a septiembre, ofrezcan a los trabajadores salarios que no llegan ni a los 1.000 euros”.