"Buscamos emprendedores con ideas innovadoras de alto impacto": llega la V edición de 'Lazarus'

La Fundación Eurocaja Rural ha presentado en Toledo la 5ª edición de ‘Lazarus’, la aceleradora de empresas innovadoras experta en el lanzamiento y consolidación de startups, que constituye el programa "estrella" de su área de Emprendimiento.

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, y el gerente de su Fundación, Vicente Muñoz Almagro, han detallado las características de esta edición, a la que cada año se presentan más de 200 candidatos en pugna por una de las 12 plazas disponibles.

López Martín ha mostrado su satisfacción por presentar una nueva edición de ‘Lazarus’, “la 5ª hasta la fecha, un lustro ya de un programa que ofrece la oportunidad de respaldar las iniciativas de emprendedores que desean lanzar y consolidar sus empresas; contribuir a generar riqueza y empleo, evitando la fuga de talentos; fomentar la creación de empresas innovadoras, y dar un espaldarazo a todos aquellos emprendedores que están dispuestos a darlo todo para tener una startup de leyenda”.

A este respecto, ha señalado que “el principal problema al que se enfrenta un emprendedor es hacer factible sus propias ideas. Las ideas no valen nada si no son ejecutadas, si no son capaces de plasmarse y hacerse realidad. ‘Lazarus’ permite transformar una feliz idea en un negocio viable, detectar una oportunidad en el mercado y convirtiendo una oferta en una necesidad”.

El presidente también ha aludido a la dificultad de las startups por crecer y permanecer en el mercado, indicando que “hasta hace bien poco, el hándicap fundamental de las nuevas startups era su despegue y consolidación. En 2017, la duración de las mismas era de tan solo 1,87 años, aunque ya este año ha habido un repunte, alcanzando los 2,3 años de superviviencia, según el Informe Mapa del Emprendimiento 2018. Seis de cada diez ‘startups’ españolas sobreviven a su primer año de vida. En ‘Lazarus’ queremos que, con la ayuda de mentores y profesores de reconocido prestigio, los emprendedores potencien sus habilidades a través de charlas y tutorías; obtengan asesoramiento y acceso prioritario a financiación con Eurocaja Rural; y cuenten con acompañamiento siempre que lo necesiten”.

Emprendedores "de alto impacto"

Por su parte, el gerente de la Fundación ha remarcado que “en esta edición buscamos emprendedores que tengan proyectos innovadores de cualquier sector, da igual en qué campo, pero que tengan ideas de alto impacto, que puedan transformar la cuidad o la región donde estén; que deseen mejorar nuestra sociedad con sus ideas de vanguardia; que tengan su personalidad creativa y sean inasequibles al desaliento"

"Nosotros les ofrecemos la oportunidad de convertir sus ‘startups’ en empresas consolidadas de éxito, dos años de acompañamiento para disminuir el riesgo de caída de sus empresas, y nuestro agradecimiento por confiar en nuestra Fundación para poner en práctica sus ideas. Y todo ello, sin pedir capital a cambio”.

Presentación de proyectos y plazos

La presentación de proyectos puede realizarse ya a través de la página web y concluye el próximo 31 de octubre. Una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas, un Comité Técnico preseleccionará a los 100 mejores emprendedores. Los elegidos defenderán sus ideas en una entrevista personal. Tras valorar los resultados de estos encuentros, un Comité Asesor de grandes expertos en el mundo del emprendimiento elegirá a los 12 participantes de ‘Lazarus’.

Los 12 seleccionados en el programa validarán su modelo de negocio con el método Lean Startup desde enero a marzo de 2019. Después trabajarán en su modelo de negocio y lo contrastarán con sus profesores y tutores, desde marzo a mayo de 2019. Además, se les entrenará en habilidades y, contarán con acompañamiento durante dos años, permaneciendo a su lado y trabajando mano a mano para que su empresa perdure en el tiempo. Estos serán premiados con su continuidad en la Fase de Acompañamiento y Aceleración.

En la cuarta edición se presentaron un total 202 proyectos de emprendedores, 59 de ellos procedentes de Castilla-La Mancha y 130 del resto de comunidades autónomas del país, mientras que 13 de los proyectos pertenecían a candidatos de países como Argentina, Canadá, EE.UU. o Alemania, entre otros.