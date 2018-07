Nacho Hernando celebra los "buenos acuerdos" logrados con Podemos y espera que la rivalidad Molina-Llorente no impida llegar a más

El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha celebrado los "buenos acuerdos" a los que PSOE y Podemos han llegado desde la entrada de la formación morada en el Ejecutivo, si bien se ha mostrado confiado en que la "evidente" rivalidad que existe entre el líder de ese partido, José García Molina, y el diputado regional Davil Llorente, no impida llegar a más pactos

Hernando ha afirmado que hay división entre Llorente y el líder de la formación morada, "quizás por una inminente carrera por la candidatura de Podemos a la Presidencia de la Junta", ha indicado.

Hernando ha reparado en que ya se han llegado a "buenos acuerdos en ciertas cosas" con Podemos, y espera seguir haciéndolo desde el Gobierno para seguir "transformando la sociedad". "Pero si entramos todos en la paranoia preelectoral y nos olvidamos de lo importante, mal".

"¿Para qué quiere Ciudadanos el asiento de Sanidad?"

Nacho Hernando se ha pronunciado ante la sugerencia enunciada por la portavoz de Cs en la región, Orlena de Miguel, quien sugería en una entrevista reclamar competencias en materia de Sanidad, Educación o Empresas en caso de ser llave de Gobierno en Castilla-La Mancha.

Ante esta petición, ha indicado que "no es acertado" hacer este planteamiento "a tantos meses de las elecciones". "Yo no lo hubiera dicho, entre otras cosas porque el electorado castiga mucho el no contraponer ideas y programas y estar ya haciendo reparto de sillones en lugar de plantear soluciones".

"Eso de querer el asiento de Sanidad... ¿pero para qué? Un reparto de consejerías de esta manera me suena a reparto de sillones. Si Ciudadanos quiere hablar en clave electoral, lo que tendría que resolver es si va a apoyar al PP o no", ha enfatizado.