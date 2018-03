CCOO afirma que un 30% de los hogares españoles han "superado la crisis" gracias a los pensionistas

Con una "resaca muy dulce", Comisiones Obreras ha presentado en Castilla-La Mancha el Observatorio Social de las Personas Mayores, un trabajo de la Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados y la Fundación 1º de Mayo. En este documento se resalta que las pensiones castellano-manchegas son considerablemente más bajas que en el resto del país, con la excepción de Guadalajara donde se ven los mejores valores en las distintas pensiones. Paco de la Rosa, secretario general de CCOO en la región, recordó que las movilizaciones de la semana pasada demuestran que es "imprescindible" cambiar el sistema público.

"La gente ha perdido el miedo y está en disposición para salir a la calle para cambiar el sistema que se ha ido deteriorando en los últimos años", aseguró de la Rosa. Desde la Federación de Pensionistas, Julián Gutiérrez, ha resaltado que es entre los 40 y 44 años donde hay más personas en España actualmente. "Si esa población no tiene buen salario, cuando lleguen a la jubilación no va a tener una buena pensión, es primordial", resaltó. Por otro lado, la expectativa de vida ha aumentado 10 años, por lo que en 2050 el número de pensionistas crecerá hasta los 15 millones. "Va a haber que dedicar no un 10,50 sino de un 14 al 15% del PIB en gasto de las pensiones", aseguró Gutiérrez, que recordó que ya hay países que dedican esas cifras a este gasto.

En este sentido, pidió que se vuelva a tener en cuenta a los agentes sociales para el Pacto de Toledo, para que la Seguridad Social esté "saneada", contando con las propuestas del sindicato, entre otras. "Es perfectamente viable, hace falta voluntad política", aseguró, mientras recordaba que "30% de los hogares del país han superado la crisis gracias a pensionistas y jubilados" y que, a pesar de esto, los pensionistas siguen perdiendo poder adquisitivo. Por ejemplo, más de la mitad de la pensión se emplea en alimentos de primera necesidad, que "es lo que más sube" y el 50% de los pensionistas están por debajo del salario mínimo interprofesional.

En Castilla-La Mancha, la pensión media no llega a los 850 euros, mientras que a nivel nacional es de 921 euros. En el caso de la de viudedad, es de 643 euros, tres por debajo del nivel nacional. Mientras tanto, las plazas residenciales privadas para mayores prácticamente duplican las públicas a nivel regional y también en provincias como en Toledo.

"Nos preocupan especialmente los recortes del sistema público de salud", explicaba Paula Guisande, la secretaria confederal de Política Social y Movimientos Sociales de CCOO. El sindicato asegura que se vivirán más recortes en este sentido, que repercutirán en el número de camas en hospitales disponibles, que ya de por sí son pocas en la región, en comparación con otras como Cataluña. "No podemos perder de vista el copago sanitario a pensionista y jubilados que afecta a todas las franjas de renta, incluso la más baja", que afecta a gran parte de las personas que viven de pensiones. "La evolución de los últimos meses de la comunidad es positiva, pero hay que tomar los datos con previsión", aseguró la sindicalista.

Por otro lado, recalcó la brecha de género que existe en dependencia, ya que dentro del sistema un 10% va hacia las mujeres mayores, mientras que sólo al 4,53% de los hombres. "Los recortes tienen un impacto de género importante", afirmó Guisande, quien también recalcó cómo las pensiones de viudadedad no llegan al nivel de las contributivas, y que deben mejorarse pues ahora mismo se "acercan a la pobreza".