Los sindicatos lamentan la caída "brutal" de la contratación y la precariedad de los empleos

"Muy malos datos" en el desempleo para Comisiones Obreros, por el crecimiento del paro y la "brutal" caída de la contratación. "Una vez más comprobamos que la economía va bien, pero la vida no, y esta situación es consecuencia de la ausencia de un reparto justo de la riqueza y de la implementación de políticas pensadas para los mercados y no para las personas", ha señalado la secretaria regional de Empleo y Políticas Sociales de CCOO Castilla-La Mancha, María Ángeles Castellanos.

En este sentido, desde el sindicato recalcan que la precariedad laboral sigue siendo la "seña de identidad" del mercado de trabajo, ya que "apenas" se han registrado 3.000 contratos indefinidos iniciales en agosto, sobre un total de 77.719 contratos que caen en 22.673 con respecto al mes de julio.

Por otro lado, Castellanos denuncia la "fraudulenta práctica" que cada año se repite en el sector de la construcción. "Vacaciones no pagadas, otro mal endémico que no desaparece, se despide en agosto para no pagar las vacaciones y se recuperan las contrataciones en septiembre", aseguró. En el mes agosto por sectores, el mayor incremento del paro se ha producido en la construcción, recuerdan desde el sindicato.

"Arrastramos las consecuencias de años de recortes que han mermado los servicios públicos, de políticas que han primado la acumulación de riqueza del sector privado frente al público, que han dado prioridad al capital frente a los salarios y a la calidad en el empleo", reflexiona la sindicalista. "De la fuerza de la mayoría empobrecida dependerán los cambios más profundos, pero es necesario tomar conciencia de esta realidad y aunar fuerzas para revertir esta situación y lograr mayor justicia redistributiva", concluye Castellanos.

UGT: "es urgente extender la protección por desempleo"

Por su parte, Carlos Pedrosa, secretario general de UGT Castilla-La Mancha, ha lamentado que el empleo que se creó en agosto está "vinculado a la estacionalidad de las actividades económicas" y que "sigue siendo precario", debido al bajo porcentaje de los contratos registrados son indefinidos. “Por ello, resulta imprescindible reponer los derechos de los trabajadores y derogar en su totalidad las reformas laborales, porque “lo único que están fomentando es una pérdida de derechos para la clase trabajadora”.

Por eso, pide que se extienda de "forma urgente" la protección por desempleo, ampliando los criterios de acceso a las prestaciones”. Asimismo, “es imprescindible potenciar las políticas activas de empleo desde el ámbito público, dado que han sufrido los recortes de la crisis económica de manera especialmente acusada”.

“Estas políticas deben estar alineadas con una estrategia económica innovadora, capaz de fortalecer el tejido empresarial de nuestra región y sentar las bases de un modelo económico diferente, más sólido y que no se sostenga exclusivamente sobre la precariedad laboral y los bajos salarios”, explicó.