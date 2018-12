CCOO pide una reforma “progresista” de la Constitución “para ponerla al día”

Acaba de cumpir 40 años y la Constitución es hoy, más que nunca, un símbolo de los acuerdo alcanzados en la España transicional que dejaba atrás 40 años de dictadura y se habría paso hacia la democracia con un consenso sin precedentes.

Ahora, cuatro décadas después, entre las voces que piden una reforma de la Carta Magna también está la de Comisiones Obreras. El sindicato pide una reforma “progresista” de la Constitución. Lo ha hecho este martes con una concentración a las puertas de la Fábrica de Harinas en la ciudad de Albacete donde la secretaria provincial, Carmen Juste, ha destacado que si bien la Constitución “fue una conquista”, es momento de renovarla, “hay que ponerla al día”.

En este acto ha participado el que fuera uno de los fundadores del sindicato, Nicolás Sartorius, que apuesta por culminar “el proceso autonómico hacia una España federal o federalizante” con reformas que mejoren “nuestra organización territorial”. Sartorius ha hablado del Senado “que no sirve” como un ejemplo “de que hay que reformar el título octavo de la Constitución”.

Además, Sartorius, ha enumerado algunas “realidades que la Constitución del 78 no pudo contemplar” porque no existían. Esas realidades son: la revolución digital, la globalización, la pertenencia a Europa y la revolución feminista. “Todo eso no se puedo tratar, (…) y hay que tenerlo en cuenta”, añade.

La necesidad de consensuar mayorías

Estas cuestiones que enumera el líder sindicalista son la muestra de que la Constitución necesita una reforma que impida que “se venga abajo”. Pero para ello se necesita una mayoría consensuada. “Es ingenuo y falso prometer que la izquierda sola puede cambiar la Constitución”, dice Sartorius que ha recordado que a día de hoy más del 60% de los ciudadanos españoles “no votó la Constitución porque no tenía edad para ello”. Por eso, insiste, “sería positivo una reforma en la que participase ese 60% de la gente que no puedo votar y que sienta que la Constitución es suya”.

Vox en el panorama político

“Es un fenómeno que tenía que suceder un día u otro”. Así se ha referido Sartorius a la irrupción de Vox tras las pasadas elecciones en Andalucía. Y es que para el sindicalista la extrema derecha está en toda Europa y “era un poco extraño que en España no”.

Hasta ahora, se enmarcaba dentro del Partido Popular, ha señalado, recordando que “el líder de Vox ha sido un dirigente, durante 20 años, del PP”, y ahora ha resurgido como partido por varias causas.

Para Sartorius, ha influido “el tema del secesionismo catalán, el tema de la inmigración”, pero también, que sus votantes han visto “que el PP no respondía a sus expectativas” y han percibido “una debilidad en una izquierda, a la que ven desnortada y que ha cometido errores”.

“Hay muchas causas que han llevado a la gente sobre todo a la abstención” y eso ha hecho, en opinión de Nicolás Sartorius, que Vox “despunte”, aunque todavía no se esté a nivel de Alemania, Italia o Francia. “Es un fenómeno al que hay que hacer frente mejorando derechos sociales, la cohesión social y territorial y combatiendo seriamente el nacionalismo”.