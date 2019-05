Camela, Cepeda o Macaco en las Fiestas del Vino de Valdepeñas de 2019

La localidad de Valdepeñas ha presentado su programa de conciertos gratuitos de las 66 Fiestas del Vino, que se celebrarán del 30 de agosto al 8 de septiembre y que cuenta con una amplia variedad de estilos y de artistas como Camela, Cepeda, Sweet California, Blas Cantó y Makako, entre los artistas, que se subirán al escenario de la Plaza de España de la localidad.

“Es una oferta bastante variada, tocamos todos los estilos y todos los públicos”, ha destacado el teniente de alcalde en funciones de Festejos, Manuel López Rodríguez. Igualmente, ha resaltando “la importancia y la dimensión que tienen las Fiestas del Vino parte de ella también la tienen los conciertos, porque conseguimos que gente de otras poblaciones vengan también a Valdepeñas, consuman y duerman en la ciudad, y eso hace que se hable de Valdepeñas y de las Fiestas del Vino”.

En cuanto al programa, el primero en actuar, el viernes 30 de agosto, será el grupo pop Lagarto Amarillo que triunfó con su álbum ‘Estoy mintiendo de verdad’ y cuyo tema ‘Culpable’ ha sido un "hit" en las listas musicales. El día sábado 31 será el turno de Cepeda, el cantante que saltó a la fama a raíz de su participación en el programa ‘Operación Triunfo 2017’. Al día siguiente, el domingo 1 de septiembre, el "mítico" grupo Camela celebrará su gira 25 aniversario en Valdepeñas. ‘Lágrimas de amor’ o ‘Sueño contigo’ son solo algunos de sus "grandes éxitos" musicales que siguen moviendo a cientos de miles de seguidores de todas las edades.

El lunes 2 de septiembre será el turno del grupo valdepeñero Caipiroska, que también tendrá su hueco dentro de las Fiestas del Vino de la localidad, y el martes 3 de septiembre será el turno del flamenco, la rumba, las baladas y sevillanas gracias a la actuación del reconocido Paco Candela. El miércoles 4 regresará a Valdepeñas, después de más de 20 años, el grupo El Nuevo Mester de Juglaría, un "clásico" de las Fiestas del Vino que celebrará en esta ocasión su 50 aniversario. El jueves 5 de septiembre se subirá al escenario el cantante Blas Cantó, ex componente del grupo juvenil Auryn y ganador del programa ‘Tu cara me suena’.

El viernes 6 de septiembre actuará el barcelonés Macaco. De tocar en las Ramblas de Barcelona a ser un referente en su género, en el que fusiona reggae, jazz y funk, llegará ahora a la Ciudad del Vino para hacer un repaso musical a su carrera.

Por último, el sábado 7 cerrará los conciertos el grupo juvenil Sweet Califonia que suspendió el pasado año su concierto en la Ciudad del Vino debido al accidente de una de sus componentes. Una vez recuperada, el trío al completo ofrecerán temas de sus discos ‘Head for the stars’, ’Break of Day’, ‘3’ y de su último trabajo ‘Origen’.

López Rodríguez ha concluido señalado que en un “ejercicio de responsabilidad” el Consistorio había cerrado los conciertos previamente a las elecciones municipales, con el objetivo de que se aseguraran unos conciertos de calidad para el mes de septiembre debido al poco tiempo que habría para la contratación de los mismos tras la toma de posesión del 15 de junio. El presupuesto aproximado asciende a 150.000 euros.