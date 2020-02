Cancelado el congreso de homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente por "ataques verbales" y "amenazas"

No habrá segunda edición del Congreso Internacional de Conservación Activa que la localidad de Cogolludo (Guadalajara) iba a acoger del 12 al 15 de marzo en memoria de Félix Rodríguez de la Fuente. La dirección ha decidido cancelarlo tras la polémica suscitada debido al error que propició que se publicara la asistencia de la primatóloga Jane Goodall, cuando no estaba confirmada su asistencia. Esto ha provocado "malos entendidos", "ataques verbales" y "amenazas" por parte, afirma la dirección, de colectivos conservacionistas y animalistas.

El director del congreso, el naturalista Carlos Llandres, ha confirmado a eldiarioclm.es que la decisión ha sido suya, pero compartida con el Gobierno de Castilla-La Mancha, la Diputación de Guadalajara y el Ayuntamiento de Cogolludo, todos miembros del Comité de Dirección.

Explica que el error que llevó a la publicación en internet de un programa que aún no estaba confirmado ni finalizado -y que provocó que el Instituto Jane Goodall desmintiera la información y se "fastidiara" la presencia de la primatóloga- ha desencadenado una serie de malentendidos a los que se han sumado después "críticas", "ataques verbales" y "amenazas" por redes sociales, correo electrónica y mensajes móviles.

"Me han acusado personalmente de haber hecho publicidad engañosa, cuando todo esto ha sido un error como los cometemos todos en la vida. Nos hemos disculpado como es debido, hemos asumido el error. Esto era solo un congreso en memoria a tres amigos que murieron. Y no puedo entender que se pueda atacar con tanta saña algo tan sencillo", afirma Carlos Llandres.

"Se han dedicado a cebarse con mi persona"

El director del congreso ya cancelado afirma que ninguna de sus explicaciones "ha importado" a "muchas personas que se han dedicado a cebarse con mi persona", por lo que no "ha quedado más remedio que cancelar y todas las administraciones lo han comprendido". Hoy mismo, ha añadido, llamará a todos los ponentes para darles explicaciones y pedir disculpas.

Lo que más dice lamentar es que no se pueda rendir homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente cuando se cumplen 40 años de su fallecimiento "porque se han dedicado a hacer daño personas que deberían dedicarse a la conservación". "Me han acusado hasta de ser cazador y de vivir de la imagen de Félix cuando yo solamente he escrito un libro y ni siquiera he aparecido en medios ni me he aprovechado de eso".

"Yo he decidido cargar con toda la culpa por el error que cometimos con la programación, pero no me explico cómo se puede sacudir así cuando solo queríamos hacer un evento conservacionista. Me da pena por Félix, pero ahora mismo ni mi estado de ánimo ni mi situación son las mejores para volver a intentarlo en ningún momento", concluye.