Carlos Iglesias: "Es importantísimo apoyar nuestra cultura, porque es lo que somos"

Toledo llega a la gran pantalla de mano de la última película de Carlos Iglesias, ‘La suite nupcial’. La producción ha sido rodada íntegramente en la ciudad, tanto en los callejones de su Casco Histórico como en el Hotel El Cigarral del Bosque.

“No es un documental sobre Toledo porque Toledo se vende sola”, bromeaba el director durante la presentación de la película en la misma suite donde se ha rodado. “Algunas ciudades de este país se han destrozado pero afortunadamente la ciudad imperial la habéis conservado bastante bien aunque haya pasado una Guerra Civil”.

La elección de Toledo no es fortuita ya que Fidel, el personaje principal de ‘La suite nupcial’, es un hombre que reside en Madrid y decide viajar a Toledo con su amante. “Es el destino ideal para engañar a tu mujer si vives en Madrid: está suficientemente cerca para que no te salga carísimo el viaje y suficientemente lejos para no encontrarte con nadie o al menos él es lo que piensa”, apuntaba Iglesias.

Tal y como ha desentrañado el propio director, su última película es una historia “sobre líos de faldas” ante la que el espectador se sorprenderá. “Es una película de humor para hacernos reflexionar sobre el tiempo, la relación de pareja, el no cuidar la atracción sexual y este tipo de cosas que forman nuestra vida y nuestra vida en pareja.”

Eloísa Vargas, Ana Arias o José Mota son algunos de los personajes de ‘La suite nupcial’, una historia que nacía hace tres años en forma de obra de teatro y que llegará a la gran pantalla el próximo viernes, 10 de enero.

Las mujeres y el cine de Carlos Iglesias

“Las protagonistas reales de la película son las mujeres”, una característica del cine creado por Carlos Iglesias ya que en sus producciones los personajes femeninos son los “más fuertes. Son ellas quienes hacen avanzar la historia”.

Según el director uno de sus objetivos es mostrar cómo “las mujeres tocan el suelo constantemente”, una realidad que les otorga esa fuerza para seguir avanzando.

El público de ‘La suite nupcial’ podrá sentirse representado con cualquiera de los personajes ya que la película muestra situaciones “que os vais a encontrar a lo largo de vuestra vida”. Según Iglesias, este detalle ofrece riqueza a su producción. “Todas las películas interesantes son como un espejo donde estamos reflejados”.

“Se ha podido ser la querida, la esposa de un hombre que te ha engañado, el esposo que ha querido engañar o la gobernanta de un hotel, pero todos encontrarán que la película les aporta algo”, ha explicado el director.

“Os podéis perder la película pero tengo dos hijos y como de esto”, bromeaba un Iglesias que ha recordado que el humor también puede transmitir historias enriquecedoras.

“Es importantísimo apoyar nuestra cultura porque es lo que somos”

“El 85% de los actores está en paro según la Unión de Actores”, ha recordado quien representó al personaje de Benito en la serie ‘Manos a la obra’. “Lo más difícil de este oficio es trabajar. Haber conseguido sacar a una familia adelante con un trabajo que te gusta, entusiasma y enriquece es un lujo que muy pocos compañeros se pueden permitir”, añadía.

“Sacar un proyecto adelante en este país es un milagro” lamentaba Iglesias quien ha subrayado la importancia de apostar por la cultura ya que “es absolutamente necesaria para tener pensamientos, estar informado y ser un ser humano”.

Según el también actor, España está “a años luz de los países que nos rodean y si seguimos así solo conoceremos historias de Nueva York” perdiendo a cambio “nuestra historia real, lo que a nosotros nos ocurre y nuestra cultura. “Es importantísimo que contemos nuestras historias y que apoyemos nuestro cine, nuestro teatro o nuestros libros, es decir, lo que somos nosotros como seres humanos”.

“Toledo es la gran ciudad de España que se reconoce en cualquier película”

La directora general de Turismo, Ana Isabel Fernández, asistía a la presentación de ‘La suite nupcial’ ya que es una de las películas que ha contado con el apoyo de la Film Commission de Castilla-La Mancha.

“La Junta de Comunidades sigue una política activa de captación de rodajes desde hace dos años a través de este instrumento”, ha explicado Fernández quien asegura que la producción de Iglesias cumple con los dos objetivos del organismo: “promocionar turísticamente una ciudad Patrimonio de la Humanidad como es Toledo; y generar riqueza.”

Desde la creación de la Film Commission, Castilla-La Mancha ha sido el escenario de rodaje de 63 películas aunque no todas ellas reflejan el lugar de grabación. “Toledo es la gran ciudad de España que se conoce en cualquier película entre la gente a la que no solo le gusta el sol y la playa, si no que le gustan los monumentos y las ciudades históricas”, ha asegurado Carlos Iglesias.

Tal y como ha confirmado el propio Carlos Iglesias, su producción ha contado con el apoyo del Ministerio de Cultura, del área de Turismo del Gobierno regional, de CMM, de la Diputación y Ayuntamiento de Toledo. Ana Isabel Fernández ha confirmado que desde el área de Turismo se ha destinado un presupuesto de cien mil euros.

El futuro de Carlos Iglesias continuará en Toledo

Él también director de ‘Ispansi’ ha asegurado que 2020 será un año en el que volverá a pisar tierras castellanomanchegas. “Quiero rodar una película distinta sobre la memoria histórica que contará una historia que se desarrolló entre Toledo y Talavera de la Reina”.

Con su producción Carlos Iglesias reafirma su compromiso con la historia española ya que “es muy higiénico que la conozcamos y la reconozcamos. En Alemania no hay un mes donde no salga un nuevo documental sobre las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Creo que nos debemos limpiar y lamer nuestras heridas a base del conocimiento y la verdad”.

Iglesias espera seguir teniendo el apoyo institucional del Gobierno regional “porque me sabría muy mal trasladar el rodaje a otro sitio por las ayudas cuando la historia transcurre aquí”. Tal y como ha adelantado, su próximo largometraje “será una producción policíaca ambientada en un presente del que se sacan conclusiones del pasado, pero no estamos hablando de una película sobre la Guerra Civil”.