Carlos Marín, reelegido presidente de los empresarios de Ciudad Real

Carlos Marín ha sido reelegido presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), por aclamación en la Asamblea Electoral celebrada en Ciudad Real.

En su intervención ante un centenar de compromisarios y la presencia de distintas autoridades, como el presidente de la Diputación Provincial, José Manuel Caballero; la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora; la delegada de la Junta en la provincia, Carmen Teresa Olmedo y el presidente de CECAM, Angel Nicolás, que han felicitado al reelegido presidente y a su equipo por la labor realizada durante estos cuatro años, ha recordado que en abril de 2014, varias asociaciones provinciales firmaron, en las oficinas hasta entonces alquiladas, el acta fundacional de la Federación Empresarial de Ciudad Real, "pocos meses después, en diciembre de ese mismo año, acepté la confianza y la responsabilidad de dirigir dicha Federación formada por esas y otras tres asociaciones más, teniendo todavía en nuestras mentes la reciente mala experiencia de la Confederación y contando con un presupuesto de apenas 50.000 euros".

Hoy cuenta con un presupuesto mayor (más de 702.000 euros este ejercicio) y con más de 11.000 empresarios y autónomos asociados de toda la provincia y de la práctica totalidad de los sectores empresariales, a través de 19 asociaciones de empresarios y/o autónomos integradas (hay tres territoriales más que han mostrado su interés por asociarse); cinco secciones sectoriales y tres empresas singulares.

Marín ha indicado que la razón de este en tan sólo cuatro años y medio, ha sido la "conjunción de nuevas ideas" -al tratarse de una Federación joven- con "la veteranía de nuestras organizaciones miembro" (algunas con más de 40 años ya), "esa conjunción es la responsable de que FECIR sea hoy portavoz imprescindible en todos los foros (ante las administraciones públicas y organizaciones sindicales), así como un recurso que, defendiendo, formando, asesorando e informando, haga menos difícil el reto diario de crear y mantener un negocio".

También se ha referido al proyecto desbloqueado de la esperada reforma del edificio de la que será la sede de los empresarios, en el Edificio Ronda de la Mata, que se espera iniciará las obras el segundo semestre de 2019 y, por otro, comenzar a trabajar en la Redacción del Reglamento de Régimen Interior, según se aprobó en la Asamblea General de junio.

Los retos de futuro a largo plazo

Los retos a los que FECIR tendrá que enfrentarse, ha añadido, serán numerosos como mantener la participación responsable como agente social, defendiendo medidas que garanticen la sostenibilidad de las empresas como única garantía de prosperidad de la provincia y de creación de empleo; y por otro, se seguirá luchando por las infraestructuras de las que, históricamente, esta provincia carece a pesar de estar en un lugar tan estratégico.

Pymes y autónomos, "hartos de pagar las ocurrencias"

Por lo que respecta a la situación actual del mundo empresarial de la provincia, con mayoría son pymes, micropymes y autónomos, ha señalado que este sector "ya está harto de pagar las ocurrencias de quien esté".

En este sentido, añadía, "aunque se trate de vender que las medidas se hacen para que paguen los más ricos, la experiencia nos dice que al final, al que le afecta la subida de los impuestos; el que tiene que pagar más por contratar (no hablo de salarios, hablo de retenciones e impuestos) al tener sus empleados aquí y no en cualquier país asiático o africano; el que tiene que hacer cuentas para poder llenar el depósito y que no le cueste más trabajar que estar en casa; el que cada día debe reinventase para mantener vivo su negocio (que no hacerse rico como muchos piensan) es el autónomo y pequeño empresario".

La solución no está en subir año tras año los tramos locales de IBI: está en rebajarlos y facilitar la burocracia para que se instalen nuevas empresas, que pagarán más tasas, que generarán empleo y atraerán visitantes e incluso más habitantes que necesitarán más viviendas y pagarán también más impuestos", incidió.

Tras hablar sobre "el daño" que ocasiona la competencia desleal, ha destacado que hay que escuchar a los empresarios y autónomos que "estarían encantados de pagar más impuestos porque su empresa ha crecido más y su segunda familia (esos trabajadores que antes mencioné) es cada día más grande".