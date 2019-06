Carolina Alonso (PP) será la primera alcaldesa de España con parálisis cerebral

Su nombre es Carolina Alonso Fernández y, desde el próximo 15 de junio, será oficialmente la primera mujer que ostente la Alcaldía del municipio toledano de Villamuelas, ubicado en la comarca de la Mesa de Ocaña y con una población de 620 habitantes. Licenciada en Ciencias Políticas y máster en Recursos Humanos, Alonso será también la primera alcaldesa con parálisis cerebral en España, una discapacidad que, precisa, es "únicamente una limitación física que no te impide pensar ni tomar decisiones".

"Me gusta decir, en broma, que para ser alcaldesa no hace falta correr los 100 metros lisos. Obvio que necesitaré que en algún momento me presten algún tipo de ayuda, para ello cuento con un equipazo que, en todo momento, ha estado y estará a mi lado, aunque sea yo la 'capitana'", señala Alonso en una entrevista con este medio, al que, en una conversación telefónica previa al cuestionario que le planteamos, destacaba "la tremenda emoción" que sintió cuando sus vecinos la recibieron al grito de ¡Viva la alcaldesa! tras conocer los resultados de los pasados comicios.

Alonso, que no podía andar cuando era una niña y ahora lo hace hasta con tacones, consiguió 34 votos más que el PSOE en las pasadas elecciones municipales en Villamuelas, una amplía diferencia si se tienen en cuenta los datos de los pasados comicios locales, en los que los 'populares' se alzaron con la Alcaldía por un solo voto de diferencia.

Reformar la plaza mayor, reducir la deuda o crear una oficina de atención al ciudadano son algunos de los retos que intentará llevar a cabo durante los próximos cuatro años.

¿Qué le llevó a presentarse como alcaldesa en Villamuelas?

Nunca me lo había planteado. Y en la comida de Navidad me lo propusieron desde la dirección del PP de Toledo. Al principio dije: ¡Qué locura! Luego lo pensé y me lo planteé como un atractivo reto en mi vida, una aventura tentadora.

¿Le ha sorprendido ganar por esta diferencia de votos (242 a 208) teniendo en cuenta que en las últimas elecciones municipales en Villamuelas, en las que también ganó el PP, solo obtuvieron un voto más que el PSOE? ¿Cómo se sintió tras conocer la victoria?

Sí, me sorprendió la gran diferencia. Yo llevaba 'mis cuentas' y desde marzo me salían, pero de 6 a 15 votos. Fue una emoción tremenda, no imaginaba tantas personas esperándome a las puertas del colegio aplaudiendo y diciendo: ¡Viva la alcaldesa! Fue uno de esos momentos que quedan grabados en el corazón.

Es licenciada en Ciencias Políticas y tiene un máster en Recursos Humanos. ¿Cómo comenzó su andadura en la política y cuánto tiempo lleva afiliada al PP?

Cuando estudiaba Ciencias Políticas me afilié al PP y entré en Nuevas Generaciones (NNGG) de Chamartín. Allí trabajé en diversidad de campañas y actos políticos. Aprendí muchísimo. Luego continúe en NNGG Toledo, que también fue una gran escuela. Fueron unos años maravillosos donde hice muchísimos amigos.

¿Ha recibido la llamada de algún cargo nacional del partido para felicitarla?

He recibido la felicitación de cargos nacionales como Carmen Riolobos, Vicente Tirado y José Julián Gregorio. Regionales y provinciales como Paco Nuñez, Carolina Agudo y Emilio Bravo. Todos ellos compañeros y amigos.

Va a ser la primera alcaldesa de España con parálisis cerebral, ¿qué supone este hecho para usted y qué puede suponer también para el colectivo de personas que tienen este tipo de discapacidad?

Ese fue otro de los motivos que me impulsaron a lanzarme a esta aventura: "Dar visibilidad a las personas con discapacidad en la sociedad" y nada mejor que hacerlo desde un cargo público.

Se trata de enviar un mensaje de inclusión y concienciar de que una persona con discapacidad se encuentra perfectamente capacitada para desarrollar, prácticamente, las mismas funciones que cualquier otra persona, pese a que los obstáculos son mayores.

¿En qué le puede beneficiar y perjudicar la parálisis cerebral en su actividad como alcaldesa?

La parálisis cerebral es únicamente una limitación física, no te impide pensar ni tomar decisiones. Me gusta decir, en broma, que para ser alcaldesa no hace falta correr los 100 metros lisos. Obvio que necesitaré que en algún momento me presten algún tipo de ayuda, para ello cuento con un equipazo que, en todo momento, ha estado y estará a mi lado, aunque sea yo la 'capitana'.

Carolina Alonso en el pantano El Castro de Villamuelas / imagen cedida por la alcaldesa electa

¿Qué proyecto tiene para el municipio toledano en los próximos cuatro años? ¿Qué le gustaría llevar a cabo y qué retos tiene que afrontar la localidad?

Villamuelas es un municipio pequeño, que pese a tener gran variedad infraestructuras municipales cuenta con una partida presupuestaria reducida. Para mí es prioridad cubrir el empleo municipal de manera rotatoria, dando las mismas posibilidades a todos nuestros vecinos. Dar funcionalidad a la residencia de mayores, remodelar nuestra plaza mayor y crear una Oficina de Atención al Ciudadano, donde, personalmente, atenderé las propuestas de mis vecinos. El gran reto es afrontar y reducir la deuda generada en décadas pasadas.

¿Qué es lo que más le gusta de Villamuelas?

Sin duda, sus vecinos. Su gente, que es mi gente. Aunque he vivido, durante años, en Madrid y Toledo, aunque he viajado, siempre mí punto de referencia ha sido Villamuelas. Porque aquí están mis raíces y las personas que más quiero. Esas mismas personas que el pasado 26 de mayo demostraron quererme, también, muchísimo a mí. Esa gente que depositó su confianza en mí y en mi equipo, a quienes estaré eternamente agradecida.