La Casa de Castilla-La Mancha en Madrid rechaza sustituir el foro antifeminista por otro contra la violación en cita  

La Casa de Castilla-La Mancha en Madrid ha decidido mantener para el próximo fin de semana las XXI Jornadas del Foro Alfonso Carlos I, organizadas por la Comunión Tradicionalista Carlista, en las que se anuncian intervenciones contra el feminismo. La presidenta de este centro regional, Olga Alberca, ha confirmado a eldiarioclm.es que las jornadas se mantienen pero ha querido desvincularse del contenido de las mismas.

“Nosotros solo alquilamos el local, no tenemos nada que ver con el contenido”, ha manifestado, cortando acto seguido la comunicación con esta redacción. No ha querido valorar el hecho de que la consejera de Igualdad del Gobierno castellanomanchego, Blanca Fernández, les sugiriera por escrito que no acogieran un evento que “demoniza” al feminismo y lo sustituyeran por otro contra la violación en cita: la campaña ‘Sin un Sí, es No’ del Instituto de la Mujer.

'El feminismo contemporáneo, hijo del marxismo cultural', 'La feminización de la sociedad y la muerte de la autoridad paterna', 'Feminismo en clave revolucionaria' o 'La censura feminista', son parte de la agenda de este evento, que se celebrará entre el 6 y el 8 de septiembre. En el cartel de las jornadas se superponen la bandera comunista, la bandera nazi y la bandera con el símbolo feminista.

Desde la Comunión Tradicionalista Carlista que lo organiza sí que han valorado la petición del Gobierno castellanomanchego. Según apuntan, el PSOE “vuelve a mostrar su perfil más intolerante y despótico” al querer “prohibir el acto con la excusa de defender los derechos de la mujer”. El secretario general de esta asociación, Javier María Pérez-Rolsán y Suanzes, afirma que la motivación de la consejera de Igualdad es la “imposición del pensamiento único”.

El feminismo es "discutible", dice el colectivo carlista

Tras arrogarse logros de mujeres como Agustina de Aragón o Emilia Pardo Bazán para decir que los carlistas no necesitan “lecciones”, afirma que el feminismo “es discutible” puesto que es una “ideología política que utiliza a la mujer como disculpa para llevar a cabo una política social contraria a los intereses de las mujeres”.

De hecho, invitan a Blanca Fernández a que el domingo, día 8 de septiembre, intervenga en el foro, donde “será escuchada con todo respeto a su persona” y “puede estar segura de que si sus argumentos -lo que en principio, desde luego, dudamos- fueran más razonables que los nuestros, nos rendiremos a ellos, pues los carlistas buscamos la verdad, no el interés político cortoplacista”. Pero después amenaza con tomar medidas jurídicas si la consejera “siguiera en la misma línea de “coacciones y amedrantamiento”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha otorga pequeñas subvenciones a las casas regionales que existen en todo país, pero las asociaciones que están a cargo de las mismas son independientes al Gobierno regional y este no tiene autoridad para intervenir en su agenda. Por eso en su misiva, la consejera de Igualdad apeló a la independencia del centro regional y dijo ser consciente de que solo alquilaban el espacio. Pero puntualizaba que “de la misma manera hay que considerar que el nombre de nuestra región le pertenece a toda la ciudadanía" y que “la forma en que se han presentado estas jornadas, sus ponencias y el cartel de presentación tienen la clara intencionalidad de demonizar al feminismo como una ideología que pretende someter a los hombres, y no hay nada más alejado de la realidad".

Por esto, le pidieron que suspendiera el contrato de alquiler, porque "el nombre de Castilla-La Mancha no se puede ver envuelto en esta polémica, nuestra región debe estar muy por encima". Además, proponía, para "compensar la pérdida económica" alquilar el mismo local para la presentación de la campaña 'Sin un Sí, ¡Es No!', para la prevención de la violación en cita.

Contra actividades "anfifeministas, llenas de prejuicios y estereotipos"

Sobre este punto ha insistido la consejera de Igualdad. Blanca Fernández ha explicado a ediarioclm.es que la Junta no tiene ninguna competencia sobre las casas regionales y que solo realizaron una propuesta “constructiva” que “entendíamos que podía resolver la situación”. “No queríamos que se viera involucrado el nombre de Castilla-La Mancha en actividades antifeministas, llenas de prejuicios y estereotipos”.

Una vez rechazada la propuesta, señala que como Gobierno no pueden hacer nada más, aunque sí destaca su deseo de que el nombre de la región sea conocido “por todos los avances en igualdad que hemos logrado” y avisando de que “una mala entendida libertad puede provocar que retrocedamos en un año donde la emergencia feminista es más importante ante los asesinatos machistas”.

Finalmente, la también portavoz de la Junta ha respondido al comunicado de la asociación carlista, dejando claro que sobre este tema se ha pronunciado el Gobierno autonómico y no el PSOE. “No me preocupa personal ni políticamente pero sí tengo decirles que están muy equivocados con lo que significa el feminismo, que es la defensa de la igualdad”. En su opinión, estas jornadas son “una muestra de que hay un movimiento reaccionario contra la igualdad entre hombres y mujeres y que hay que mantener la lucha con toda la pedagogía posible desde la instituciones". "No vamos a renunciar a seguir peleando por ello”.