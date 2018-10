Castilla-La Mancha, segunda comunidad autónoma con menor renta disponible de todo el país

Un año más, Castilla-La Mancha es la segunda región con menor renta bruta media de todo el país, tras Extremadura, con 21.449 euros. Así lo refleja la última estadística elaborada a partir de las declaraciones del IRPF de 2016 publicada por la Agencia Tributaria. Esto supone una brecha del 60% si comparamos la renta regional con la de la vecina Comunidad de Madrid, comunidad donde se declaran los mayores niveles de renta.

Villamanrique es el municipio con menor renta de Castilla-La Mancha y Cabanillas del Campo el de mayor renta. Precisamente una de las principales conclusiones que se obtienen de esta estadística es que en los municipios de menor población la renta también es menor. “El medio rural cuenta con muy pocos recursos, con una renta disponible muy baja y la mayor parte de la población de Castilla-La Mancha, más del 50%, vive en pueblos pequeños, por tanto la situación es muy preocupante”, asegura la secretaria de Empleo y Políticas Sociales de CCOO Castilla-La Mancha, Mª Ángeles Castellanos.

La información que facilita la Agencia Tributaria diferencia por un lado rentas del trabajo y por el otro rentas de actividad económica y según esta estadística la mayor parte de las rentas de la actividad económica están concentradas en los municipios pequeños y las rentas salariales están concentradas en los municipios con más habitantes. “Entendemos que esto tienen mucha relación con el hecho de que el medio rural y la agricultura tiene un peso muy importante”, explica Castellanos.

Por provincias

Guadalajara tiene la mayor renta bruta media con 24.941 euros, seguida de Albacete con 21.254 euros, Toledo con 21.065 euros, Ciudad Real con 21.062 euros y en último lugar Cuenca con 19.482 euros. Existen dos provincias que destacan, una por arriba, Guadalajara y otra por abajo, Cuenca mientras que el resto presentan niveles de renta muy similares. “En el caso de Guadalajara tiene mucho que ver la proximidad que tiene con Madrid, porque Madrid desborda sus recursos, sus actividades económicas y su población y esto tiene una influencia muy clara en la provincia de Guadalajara, donde vive mucha gente que trabaja en Madrid”.

“En el caso de la provincia de Toledo, se nota menos porque la población está más repartida y hay muchas zonas rurales que no se ven beneficiadas por esa proximidad a Madrid. Por otro lado, en el caso de Cuenca nos llama la atención que si nos fijamos en otros datos como son los datos del PIB, Cuenca es la que tiene un PIB per cápita más alto de toda Castilla-La Mancha, es decir que es una provincia que tiene riqueza pero que no se traslada a la población”, explica Mª Ángeles.

FOTO: JCCM

Según CCOO, en el caso de Guadalajara hay mayor presencia industrial, el sector de la logística se está desarrollando bastante y también viven muchas personas que tienen su sitio de trabajo en Madrid y sus salarios proceden también de la capital, aunque su declaración la presentan en el lugar donde viven en este caso en la provincia de Guadalajara.

Por municipios

Los diez municipios de Castilla-La Mancha con mayor renta son por este orden: Cabanillas del Campo (Guadalajara) 31.283 euros; Valdeaveruelo (Guadalajara) 29.781 euros; El Casar (Guadalajara) 29.681 euros; Cobisa (Toledo) 29.550 euros; Trillo (Guadalajara) 29.110 euros: Olías del Rey (Toledo) 29.080 euros; Pepino (Toledo) 28.393 euros; Ciudad Real 28.097 euros; Toledo 28.014 euros y Chiloeches (Guadalajara) 27.367 euros.

La mitad de estos municipios se encuentran en la provincia de Guadalajara, cuatro en Toledo y uno en Ciudad Real. Ni Cuenca ni Albacete tienen municipios entre los diez primeros, en estos casos los municipios con más renta son Arcas en Cuenca con 25.662 euros lo que le sitúa en el puesto 17 a nivel regional y en el caso de Albacete, la capital con 25.423 euros ocupando el puesto 20.

“Cabanillas del Campo, Arcas y Cobisa son tres municipios pequeños pero que están muy cerca de las capitales y en los que residen gente que trabaja en la capital, por tanto son localidades que podemos calificar de rurales, aunque realmente son municipios 'dormitorio' en los que reside gente que tiene un nivel adquisitivo suficiente como para desplazarse a otro tipo de vivienda, y a otro tipo de vida que se ofrece en estos pueblos”, asegura la secretaria de Empleo y Políticas Sociales de CCOO Castilla-La Mancha Mª Ángeles Castellanos.

Villamanrique (Ciudad Real), el municipio con menor renta de Castilla-La Mancha Turismo Castilla-La Mancha

Los municipios con menor renta en Castilla-La Mancha son por este orden; Villamanrique (Ciudad Real) 12.365 euros; Nerpio (Albacete) 12.582 euros; Carrizosa (Ciudad Real) 12.594 euros; Cenizate (Albacete) 13.155 euros; Alhambra (Ciudad Real) 13.531 euros; Yeste (Albacete) 13.742 euros; Socovos (Albacete) 13.779 euros; Montiel (Ciudad Real) 13.857 euros; Villanueva de la Fuente (Ciudad Real) 13.997 euros y Alcalá del Júcar ( Albacete) 14.056 euros.

Ciudad Real y Albacete, con cinco municipios cada provincia, concentran las localidades con menor renta, además, en el caso de Ciudad Real los cinco municipios, incluido Villamanrique, localidad con menor renta de toda la región, se encuentran en la misma comarca, El Campo de Montiel.

“Campo de Montiel es una comarca de Ciudad Real y parte de Albacete que está en una zona que podríamos calificar de privilegiada porque está en el centro de la península, debería estar con más actividad porque podría ser un sitio de paso pero por distintas circunstancias históricas se ha ido abandonando y es una zona que está perdiendo población de manera constante, donde la actividad principal es la agricultura”, explica Castellanos.

Campo de Montiel

“Además hay otros factores que afectan a esta comarca, como el hecho de los recortes de todos los servicios públicos que hemos sufrido y esto también afecta a la vida de las personas de estos municipios, si no hay servicios públicos suficientes, la población queda envejecida. Nos parece muy preocupante la situación de esta comarca porque está siendo muy abandonada”.

Castellanos recuerda además que esta comarca está incluida en las de inversiones territoriales integradas en Castilla-La Mancha (ITI), pero la puesta en marcha de esta iniciativa, en mitad del Programa Operativo 2014-2020, "ha limitado las posibilidades de reprogramación de los fondos europeos y no parece que esté dando muchos resultados en estas zonas".

La secretaria de Empleo y Políticas Sociales de CCOO Castilla-La Mancha Mª Ángeles Castellanos asegura que los pueblos tendrán vida si las personas tienen opciones para quedarse en ellos, con empleos y salarios dignos, con servicios públicos y calidad y con servicios públicos de calidad y con infraestructuras suficientes. "No se puede dejar morir a los pueblos de Castilla-La Mancha".