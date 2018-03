Castilla-La Mancha incumple el objetivo de déficit que achaca a la UCLM y al impago de fondos FEDER

Castilla-La Mancha cerró 2017 con un déficit de 288 millones de euros, un 0,72% del PIB, por encima del 0,6% permitido, sobrepasando en 48 millones el endeudamiento máximo permitido por el Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro.

Pese a esta cifra "oficial", el titular de Hacienda y Administraciones Públicas en al región, Juan Alfonso Ruiz Molina, aclara que a la cifra oficial de 288 millones de euros “hay que descontar dos partidas que no son imputables a la gestión financiera del Gobierno regional” y, por esos, sostiene que la región "ha cumplido" con el objetivo.

En concreto, hay que restar los 25 millones de euros de déficit con los que cerró la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) el ejercicio 2017, “en tanto en cuanto, el Gobierno regional no participa de la gestión que hace la UCLM”, y los 33 millones que no se han ingresado de la liquidación del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEDER) 2007-2013, que las instituciones europeas “se habían comprometido a ingresar en el ejercicio 2017 y que a fecha de hoy todavía no han ingresado, pero que son imputables al ejercicio 2017”.

Según Ruiz Molina, si a la cifra oficial de 288 millones se le descuentan los 25 millones de déficit de la UCLM y los ingresos que no se han percibido de la liquidación del PO FEDER 2007-2013, la cifra que es imputable a la gestión del Gobierno son 230 millones, es decir, un 0,57 por ciento del PIB. O lo que es lo mismo, por debajo del 'tope' impuesto por el Gobierno central (0,6%)

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado este lunes los datos sobre la capacidad o necesidad de financiación de la Administración regional en el ejercicio 2017. El consejero castellano-manchego ha comentado que “aunque la cifra oficial no es positiva, lo que es imputable a este Gobierno son 230 millones, que sí que nos permitiría decir que hemos cumplido el objetivo de déficit del ejercicio 2017”.

E incluso teniendo en cuenta la cifra oficial, Ruiz Molina ha indicado que frente a una desviación de la Administración del Estado del 69 por ciento respecto a sus objetivos, la desviación de la Administración regional habría sido de un 20 por ciento.

El déficit se ha reducido un 62% respecto a la anterior legislatura

Respecto a la reducción del déficit con respecto a la anterior legislatura, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha puesto de manifiesto que ha sido "considerable", ya que se ha pasado de un déficit de 615 millones de euros en el ejercicio 2015, a una cifra de 230 millones el año pasado.

Así, el déficit se ha reducido un 62 por ciento respecto al último dato registrado en la anterior legislatura. Una reducción que también se ha producido en relación al año anterior, ya que se ha pasado del 0,82 por ciento sobre el PIB en 2016 al 0,72 por ciento sobre el PIB en 2017.

Estas cifras, ha valorado Ruiz Molina, lo que ponen de manifiesto es que el Gobierno de Emiliano García-Page "está siendo capaz de controlar las finanzas públicas a la misma vez que cumple con los objetivos que se había marcado para recuperar social y económicamente la región".

Entre los avances logrados desde el inicio de la legislatura, Ruiz Molina ha mencionado el incremento de la plantilla de la Administración regional; la recuperación de la totalidad de la paga extraordinaria de 2012 y de la denominada ‘tasa Cospedal’ por parte de los empleados públicos; la incorporación de 17.000 personas más al sistema de atención a la dependencia; la reducción de ratios y de horas lectivas en educación; el impulso a las infraestructuras de carácter social; la financiación de los programas de empleo, con 50.000 beneficiarios, y de las políticas de inversión empresarial, para más de 4.800 empresas.

“Todo ello con un control muy férreo de las finanzas públicas, que ha permitido también que Castilla-La Mancha sea la tercera comunidad autónoma que menos ha incrementado la deuda pública desde el inicio de la legislatura, con un incremento que es cinco veces menor al de la media nacional”, ha resaltado Ruiz Molina.

Además, ha subrayado el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, que ha estado acompañado por el interventor general de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Francisco Javier Martín Cabeza, la región es una de las comunidades autónomas "que mejor paga a sus proveedores, ya que lo hace en la mitad de tiempo que la media de las comunidades autónomas".

Ruiz Molina ha concluido su intervención ante los medios destacando que “son datos que ponen de manifiesto que la situación de las finanzas públicas está perfectamente controlada y que el dato que mejor lo corrobora es la rapidez con la que se paga a los proveedores”.

PP: Es "lamentable y bochornoso"

Desde las filas del PP, el portavoz de Economía y Presupuestos del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales, José Manuel Tortosa, ha calificado hoy de “lamentable y bochornoso” que Page haya vuelto a incumplir el objetivo de déficit de Castilla-La Mancha, sobrepasando en 48 millones de euros el endeudamiento máximo dictado por el Ministerio.



Tortosa ha recordado que "Page nos ha posicionado también como la segunda región con más deuda, que asciende a 14.313 millones de euros, de forma que cada castellano-manchego tendrá que pagar 7.000 euros para hacer frente a esta deuda".



Para el dirigente popular resulta “indignante” que el Gobierno de García-Page y Podemos "responsabilice y culpe a otros- en este caso a la UCLM-" del incumplimiento de déficit de la región y cree que " las nefastas políticas en materia económica del Gobierno de Page y Podemos están ocasionando que nuestra región se descuelgue de los buenos datos cosechados a nivel nacional de crecimiento económico y creación de empleo".