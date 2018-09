Castilla-La Mancha quiere subir el mínimo de reservas para no trasvasar a 800 hm3

La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha explicado que el Gobierno regional va a trasladar al Ministerio de Transición Ecológica una "serie de informes y argumentos técnicos" para solicitar la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, ya que "los ministerios, uno y otro, se amparan en el Memorándum para seguir aplicando trasvases". La región, explicó Élez, no se conformará con 600 hectómetros cúbicos de mínimo no trasvasable, y exigirá un mínimo de 800 hm3.

Según señaló la responsable regional de Fomento, a partir de dicha cifra "negociaremos y hablaremos". Según los informes técnicos de la Junta, 600 hectómetros cúbicos no garantizan ni la recuperación de los embalses, ni el desarrollo y el crecimiento de la zona y, tampoco, la solución para los pueblos ribereños.

“Tenemos que exigir una necesidad medioambiental para garantizar un caudal ecológico de verdad en el Tajo Medio, porque ahora mismo los indicadores técnicos nos dicen que no lo es; ahí vamos a seguir pidiendo, reivindicando y peleando”, ha afirmado García Élez. La consejera se reunió con el presidente de la Asociación de Pueblos Ribereños, Francisco Pérez Torrecilla, y el presidente de la Mancomunidad de Aguas de Municipios Colindantes de Entrepeñas y Buendía, Antonio Fernández Odene, junto al director de la Agencia del Agua, Antonio Luengo, y el delegado del Gobierno regional en la provincia, Alberto Rojo.

Agustina García Élez ha manifestado que ya han concluido esos trabajos técnicos para pedir, conjuntamente con los ribereños, la modificación de las reglas de explotación “basándonos en criterios técnicos”. La consejera de Fomento ha reiterado que “los criterios técnicos los tenemos todos y no solo una parte”, y ha insistido en que “la situación de los embalses de cabecera no está para que se sigan llevando agua y el Tajo Medio, por Talavera o Toledo, no es un río vivo, sino que se parece más a una cloaca”.

“Eso hay que cambiarlo, aunque la ley diga que se puede trasvasar hasta con un mínimo de 400 hectómetros cúbicos. Vamos a darle al Ministerio, adelantándole trabajo, los argumentos de por qué le pedimos que se modifiquen las reglas de explotación”, ha subrayado. En este sentido, ha puesto en valor el "cambio de actitud" del Ministerio de Transición Ecológica y que "por fin" se estén escuchando las peticiones desde la región.