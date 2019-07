Castilla-La Mancha "multiplica" su siniestralidad laboral: "No queremos más lamentaciones, queremos prevenciones"

Alrededor de 200 personas se ha concentrado en la plaza de Zocodover de Toledo para protestar contra la siniestralidad laboral, "una de las mayores lacras" de la región, donde se han multiplicado los accidentes en el trabajo en este año que ha dejado en la capital regional "un junio negro" con tres accidentes mortales que ponen a Castilla-La Mancha como la comunidad autónoma del país con peores datos en seguridad laboral.

El sindicato de CCOO, convocante de la concentración junto a la Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales de Toledo (Avalto), estima que la región registraba en abril "diez accidentes mortales, y al finalizar junio estamos cerca de los 20", según ha apuntado el secretario regional, Paco de la Rosa. Datos que destacan, de manera negativa, en "la agricultura, los servicios o la construcción", sectores que son "carne de cañón" en los accidentes laborales.

Para paliar esta "lacra", han exigido el cumplimiento y la integración "real" de la normativa sobre riesgos laborales, tanto a los empresarios como a las administraciones. "No queremos más lamentaciones, queremos prevenciones. Si hubiesen prevenido, esos trabajadores no hubieran muerto. No vemos voluntad en los empresarios ni en los políticos para acabar con esta lacra", ha apuntado tajante el presidente de Avalto, Manuel Prior durante la concentración, en la que se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas que han perdido la vida mientras trabajaban.

El secretario general de CCOO ha señalado que "desgraciadamente", Castilla-La Mancha está "en el primer lugar en cuanto a siniestralidad laboral" tras haber sufrido "uno de los trimestres más aciagos". Con el objetivo de luchar contra la accidentalidad laboral, De la Rosa ha cogido "el guante" del Gobierno regional para poner en marcha un plan intensivo de choque con el que "buscar solución a una de las lacras más importantes" de esta comunidad autónoma, al tiempo que ha tendido la mano "a las patronales y a las propias empresas" para configurar el mencionado plan.

"Existe una responsabilidad que tienen que ejercer los empresarios"

"Pensar que es solo la casualidad lo que determina el número de accidentes sería poco inteligente. Aquí hay una ausencia de medidas. La Inspección de Trabajo determina que el 99,9% de accidentes son siempre por falta de prevención, de medidas individuales y colectivas", ha aseverado de la Rosa.

El secretario regional de CCOO apunta que el Gobierno "muy pronto va a ser partícipe" de su propuesta de que haya personal en la Inspección de Trabajo que trabaje exclusivamente en materia de prevención, "no solo para las campañas que se realizan". "Quiero aclarar que la corresponsabilidad no es del trabajador. El responsable es el empresario, el trabajador tiene bastante con llevar de comer a sus hijos. Las condiciones son las que determinan estos accidentes. Existe una responsabilidad que tienen que ejercer los empresarios", ha manifestado también de la Rosa a los medios en una concentración que ha contado también con el respaldo de la Asociación de Vecinos El Tajo.

Concentración en Toledo contra la siniestralidad laboral / Antonio Seguido

Un junio "negro"

De su lado, José Luis Arroyo, el secretario provincial de CCOO en Toledo, que ha apuntado que también durante el primer trimestre de 2019 se ha "incrementado el número de accidentes por trabajador" en la región, ha precisado que, en la provincia de Toledo, hasta el mes de abril, se registraban dos muertes laborales, a las que "hay que sumar las tres de junio en la ciudad, en un junio negro".

"En la práctica totalidad de esos accidentes que denunciamos a través de la Inspección de Trabajo, hay un denominador común: la falta de medidas de seguridad en el ámbito de las empresas. Con organizaciones como Avalto y el conjunto de la sociedad vamos a incrementar el trabajo y a hacer un llamamiento al conjunto de la sociedad, a empresarios, patronal y a los agentes que intervenimos con el objetivo de señalar este problema y poner sobre la mesa las diferentes propuestas", ha recalcado Arroyo, que ha avanzado que van a trasladar sus peticiones al Gobierno regional en una reunión que mantendrán "próximamente".

Concentración en Toledo contra la siniestralidad laboral / Antonio Seguido

Además, dice el representante sindical, van a extender esta problemática a través de mociones en ayuntamientos o en la Diputación de Toledo, con las que exigirán "el cumplimiento y la integración real en empresas de la normativa sobre riesgos laborales". Arroyo ha señalado que de las tres muertes que se produjeron durante el mes de junio en Toledo en empresas "donde no había representación sindical", ya que dos de ellas están preparando el comienzo de su actividad. En este sentido, ha insistido en su petición de que haya supervisión sindical en los inicios de grandes empresas.

UGT protesta también ante Fedeto por "los intolarables" accidentes laborales

Por su parte, el responsable de UGT Toledo, Alberto Sánchez, ha calificado los accidentes mortales ocurridos en la provincia durante los últimos 20 días de "intolerables", al tiempo que ha asegurado que el sindicato seguirá manifestándonos a las puertas de Fedeto "porque son responsables de lo que ocurre en su casa".

Sánchez ha pronunciado estas declaraciones con motivo de la protesta organizada por el sindicato este miércoles frente a la sede de Fedeto, la mañana de este martes, donde han sugerido a la patronal que haga un recordatorio a las empresas sobre el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Concentración en Fedeto por la siniestralidad laboral / UGT