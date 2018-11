Castilla-La Mancha, contra la violencia machista "con todas las de la ley": "Aquí se ha apostado por la igualdad"

Castilla-La Mancha ha conmemorado el D ía Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se lleva a cabo este domingo 25 de noviembre, con un acto institucional en el Teatro Auditorio Cervantes de Villacañas (Toledo), en el que se ha reivindicado el papel pionero de esta autonomía en la elaboración de leyes en pro de la igualdad y contra la violencia de género, con especial referencia a la

Bajo el lema 'Con todas las de la ley', el presidente regional, Emiliano García-Page, ha señalado que este tipo de actos recuerdan "dos cosas, una buena y otra mala". "La que no olvidamos y no celebramos que es la violencia que se sigue produciendo día a día y, la otra, que las cosas no son iguales y se está avanzando", ha dicho el líder del Ejecutivo autonómico al tiempo que ha recordado que "hace 40 años nadie hablaba del tema".

En este sentido, ha puesto en valor la nueva Ley por una Sociedad Libre de Violencia de Género aprobada recientemente en las Cortes de Castilla-La Mancha, la cual ya funciona al 95%, según afirmaba la directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez. "Que las leyes hablen de igualdad ya es una realidad", ha dicho García-Page, que ha instado a las formaciones políticas a buscar un consenso para establecer "pautas de comportamientos no violentos en España" o "perseguir a quienes difunden valores violentos".

"Es muy complicado luchar solo contra un tipo de violencia", ha manifestado el presidente de Castilla-La Mancha en su discurso, en el que ha apuntado a la responsabilidad institucional, la atención a las víctimas orientada a su plena recuperación y el establecimiento de una estrategia de prevención, sensibilización y concienciación de la violencia de género son los tres pilares básicos de esta nueva ley.



Así, ha recordado que en ella se incluyen medidas como una ayuda económica para las hijas e hijos víctimas de violencia de género de hasta 4.000 euros hasta el cumplimiento de la mayoría de edad, o el servicio de atención psicológica para menores.

"El amor no es control"

Por su parte, Araceli Martínez, ha arrancado su discurso en este acto apuntando que "en materia de igualdad no se tiene que escatimar" y haciendo repaso de los motivos y causas de "los siglos de machismo" que han hecho "ver que lo execrable es lo normal", cuando actualmente la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya habla de la violencia sobre las mujeres como "una pandemia y epidemia mundial".

"El amor no es control y los celos tampoco son amor. Amar es apoyarse mutuamente, respetarse, crecer juntos y respetar la privacidad", ha afirmado Martínez tras rechazar "el mito del amor romántico" que a su juicio actúa "como cosificador".

Además, se ha referido también al problema de la trata y la prostitución, aseverando que "cada vez que un hombre consumo prostitución se convierte en un putero" y está "comercializando con un cuerpo humano y extendiendo el machismo".

"Siempre ha habido chistes machistas, diferencias salariales, falta de corresponsabilidad en las tareas del hogar, más hombres en espacios de poder, siempre ha habido mujeres maltratadas... Ese siempre ha pasado, no tiene que significar que las cosas no se puedan cambiar y en Castilla-La Mancha lo hemos demostrado a lo largo de la historia", ha recalcado Martínez en referencia a la nueva normativa autonómica en este ámbito.

Así, ha destacado que la nueva asignatura de sobre igualdad y prevención de violencia machista que esta ley prevé implantar en el sistema educativo forma parte de las acciones encaminadas a que este lacra no aparezca: "La medida más eficaz es la educación", ha subrayado la directora del Instituto de la Mujer.

Martínez ha querido también reivindicar que se siente "muy orgullosa" de la Guardia Civil y la Policía Nacional como "mujer de izquierdas y feminista", rechazando a los colectivos que "se apropian de los símbolos de la nación". Tras su intervención, Hevila Cardeña ha interpretado la canción 'Todo cambia', de Mercedes Sosa, que ha terminado con todo el público del auditorio en pie.

Talleres formativos y una Guía de Igualdad

Por su parte, el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha manifestado que "sigue haciendo falta alzar la voz contra el machismo arraigado en la sociedad del que tanto nos cuesta deshacernos". "Este año se ha tomado la calle como nunca antes se había hecho -en referencia al 8M-, y es el único camino posible hacia la igualdad real y el fin de la violencia contra las mujeres".

Gutiérrez ha puesto en valor a la región por haber puesto en marcha leyes "pioneras" contra la violencia de género, al igual que afirma que ha hecho la Institución provincial con el desarrollo de la Estrategia de Igualdad durante esta legislatura. En este sentido, el presidente provincial ha anunciado que la Diputación va a poner en marcha también una serie de talleres formativos para estudiantes -de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de la ESO- a través de los ayuntamientos. Una convocatoria que se aprobará en los próximos días y completará el programa de Agentes Dinamizadoras de Igualdad.

Además, también ha avanzado que están inmersos en un nuevo proyecto con el que quieren elaborar una Guía de Igualdad dirigida a toda la comunidad educativa, "con la intención de dotar a los jóvenes de una herramienta que facilita habilidades básicas para la mejora de la convivencia". "No son solo palabras, son hechos los que mueven a todo mi Gobierno".

"Bienvenidas todas": el alcalde de Villacañas feminiza el lenguaje en su discurso

Por último, aunque fue el primero en hablar después de que el acto arrancara con la interpretación del poema 'No era yo el problema', de Jhoana Patiño, el alcalde de Villacañas, Santiago García Aranda, ha hecho un guiño a la igualdad por medio del lenguaje: "El lenguaje inclusivo es incorrecto porque vulnera la economía del lenguaje -ha dicho con tono sarcástico-. Discúlpeme la Real Academia Española (RAE) pero si hay que economizar al menos hoy será en femenino plural".

"Bienvenidas todas a Villacañas. Gracias por permitirme que me dirija a vosotras para manifestaros el compromiso de este municipio con la igualdad de género y contra la violencia machista", ha señalado García Aranda, que ha asegurado que la celebración de estos actos supone "reconocer un gran fracaso de la sociedad".

El alcalde de la localidad ha resaltado que el asesinato de una mujer por maltratador machista es "la máxima expresión de la desigualdad". "La lucha contra la violencia de género debe comenzar por el trabajo en la igualdad de género. No la hay, no exista la igualdad en el lenguaje ni en la educación, ni en el reparto de las tareas del hogar o el mundo laboral", ha dicho García Aranda.

El PP pide presupuesto para la Ley regional

De su lado, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha apuntado en declaraciones a los medios antes de que comenzará el acto institucional de Villacañas, en el que ha estado presente junto a otras compañeras del partido, que el PP ha apoyado la nueva Ley Contra la nueva Ley por una Sociedad Libre de Violencia de Género pero ha apuntado que es "necesario" dotarla de presupuesto.

Asimismo, ha mostrado la plena disposición del PP regional para trabajar con "voz firme, decidida y unánime" junto a otras formaciones políticas para erradicar la violencia contra las mujeres. En este sentido, el secretario regional de Organización del PSOE, Sergio Gutiérrez, ha respondido que esta norma estará "fuertemente financiada".