Cervantes y su visión "revolucionaria" sobre el papel de la mujer en la sociedad del siglo XVII

Marcela, la Gran Sultana o la Gitanilla son solo tres ejemplos en la obra literaria de Cervantes que describen "a la perfección" el concepto que tenía el escritor del siglo XVII de las mujeres y el papel que debían ocupar en la sociedad. Todo el universo femenino que se percibe en la obra cervantina ha sido investigado por el profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, Francisco Peña Martín, y plasmado en el libro: ‘Cervantes y la libertad de las mujeres’.

La investigación es fruto del análisis del universo femenino que rodeó a Cervantes durante toda su vida y cómo lo traslada a sus obras: “La relación de Cervantes con su entorno familiar femenino era muy especial, fundamentalmente con su madre y sus hermanas, y me fui dando cuenta que esa relación con su entorno tenía una repercusión en sus personajes”, explica el profesor honorífico investigador de la Universidad de Alcalá de Henares.

“Cervantes estuvo rodeado de mujeres con carácter, empezando por su madre, Leonor de Cortinas, que fue una madre coraje que luchó para intentar salvar a sus hijos, presos en Argel. Una madre que educó a sus hijos en igualdad, permitiendo que sus hijas aprendieran a leer y a escribir, algo muy excepcional en la época’, explica Francisco Peña Martín. El profesor también ha destacado a las hermanas de Cervantes, Andrea y Magdalena, como unas mujeres “cultas” que llevaron una vida de libertad.

Francisco Peña Martín FOTO: Universidad Alcalá de Henares

Fue precisamente esa actitud “vital” de su entorno la que llevó a Cervantes a defender la igualdad entre los hombres y las mujeres, “de una forma innovadora”. “Para Cervantes las mujeres tenían que ocupar un papel similar al del hombre. No de una forma tampoco clara como en este momento. Cervantes no es un hombre del siglo XXI y en el siglo XVII las perspectivas no son las mismas, pero sí que tiende a considerar a la mujer en el mismo nivel que al hombre. Esa tendencia se palpa en las obras de Cervantes que no se ve por ejemplo, en las obras de Lope de Vega”, señala Francisco Peña Martín.

Representación teatral 'La Gran Sultana' FOTO: Chicho 1992. Archivo CDT

En la misma época en la que Fray Luis de León escribió ‘La perfecta casada’, “el icono de la vejación y la sumisión” en la que vivían las mujeres del siglo XVI-XVII, señala el profesor, Cervantes alumbraba personajes como Marcela, una mujer que huyendo del matrimonio y de sus pretendientes se hace pastora para vivir en libertad. “El discurso de Marcela está en la línea más clara de esa defensa de la libertad de la mujer”. Francisco Peña Martín también pone en valor el papel de 'La Gitanilla' otro de los personajes “más simbólicos y revolucionarios” de la obra de Cervantes. “Es mujer y gitana, es decir, lo más bajo que se podía ser en ese momento, sin embargo, defiende su libertad por encima de todo”.

En la obra ‘La Entretenida’ Cervantes también refleja el concepto que tenía de las mujeres y de su libertad ya que, según el autor, en esta obra, rompe con el esquema tradicional de las bodas. De hecho, esta postura de rebelión “innovadora” de las mujeres que no se quieren casar se observa en uno de sus personajes, Cristina que dice: “Si yo no he encontrado ningún hombre que me satisfaga por qué tengo que casarme porque lo imponga la sociedad”.

Dorotea. FOTO: Quijote de 1842 / Banco de Imágenes del Quijote.

Pero para el profesor, hay otros personajes, como Dorotea, que muestran esa fuerza y ese espíritu libertario de las mujeres cervantinas. “Es una mujer que expone un discurso lógico con una capacidad de análisis de la realidad como realmente ningún hombre de El Quijote es capaz de hacer”. Y los hay, como Dulcinea, que no son ejemplos de esa libertad, aunque Francisco Peña tiene una explicación para ello, ya que Dulcinea “no es el canon de mujer de Cervantes, es el canon de mujer de los libros de caballería, del idealismo femenino existente en este tipo de relatos”.

Para realizar esta investigación, el autor ha utilizado una perspectiva de género, algo que hasta este momento no se había hecho. “Me centro en estudiar cómo Cervantes defiende a través de sus obras, la libertad de las mujeres frente a la opresión social que en aquel momento sufrían. Cervantes aporta una idea de libertad que es innovadora y revolucionaria”. Este libro ha sido editado por la colección Biblioteca Ensayo de la Universidad de Alcalá de Henares.