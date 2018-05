Castilla-La Mancha vuelve a generar “solidaridad y alianzas” contra la LGTBIfobia

La sociedad de Castilla-La Mancha vuelve a alzar su voz su voz un año más contra todo tipo de LGTBIfobia con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, para denunciar la discriminación de las personas por su orientación sexual o su identidad de género. Los actos celebrados en varias ciudades de la región ha contado con el apoyo de diversos colectivos como la asociación regional WADO LGTBI+ y con partidos políticos como PSOE e Izquierda Unida, que además mantienen una serie de acciones en los próximos días para seguir visibilizando este problema.

Se trata de una efeméride que se celebra desde hace ya 13 años y en la que la sociedad, cada vez más concienciada con la libertad afectivo-sexual, ha vuelto a reclamar la no discriminación y el odio hacia las personas LGTBI: lesbianas, gais, transexuales, transgénero, bisexuales, intersexuales y toda orientación sexual o identidad de género que no se enmarca dentro de los cánones ‘hetero cis normativa y binaria’.

"Puede parecer que hoy en día ha habido muchos avances desde que en 1990 se eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero a pesar de ciertos avances y leyes en favor de la igualdad de derechos de las personas LGTBI la cruda realidad es diferente”, apunta el manifiesto de WADO.

Según afirman, la LGTBIfobia sigue latente en la sociedad, una discriminación y rechazo que se presenta de diferentes maneras, tanto de manera “cognitiva” y “afectiva”, a través de pensamientos propios y teorías o sentimientos de rechazo de una persona, como de manera “conductual”, expresándose esos pensamientos y sentimientos en comportamientos de exclusión y rechazo activos.

La LGTBIfobia "liberal"

“Cuando de manera generalizada se sigue considerando que la visibilidad de las personas LGTBI debe realizarse en la privacidad, que las muestras de afecto se consideran una transgresión o una manera de provocar, que el espacio público en lo relacionado a la afectividad debe ser sólo heterosexual, eso también es LGTBIfobia, la denominada liberal”, detalla este colectivo castellano-manchego.

Y señala además que existe otro tipo, la denominada “institucional”, cuando se bloquean determinadas leyes, mociones o bandos, o no se cumplen sus dictámenes, e igualmente “cuando hay gente que se acoge a su objeción de conciencia, para no cumplir con los derechos humanos de una persona, que espera lo que le pertenece”.

Desde WADO piden también recapacitar de manera interna, ya que la discriminación a una persona, su invisibilidad, tampoco “debe permitirse entre nosotras”. “Las personas LGTBI migrantes, mujeres, en exclusión social, racializadas, mayores, con diversidad funcional… todas ellas sufren múltiples discriminaciones, tanto fuera, como dentro de nuestro colectivo, debemos concienciarnos que la lucha debe ser interseccional, que todas tenemos derecho a tener nuestros derechos y nuestro espacio, de tener una voz”.

Por todo ello, este año su principal lema es el de “Solidaridad y Alianzas”. “Todas las personas debemos unir esfuerzos, ya que no se puede ganar la batalla de forma aislada, no podemos vivir en paz, ni pensar si hemos ganado la lucha si sólo defendemos nuestros derechos humanos LGTBI, no podemos asegurar los mismos si no se aseguran los de otros grupos vulnerables, porque muchas también formamos parte de ellos".

Cartel en la sede del Instituto de la Mujer en Castilla-La Mancha

Esta asociación celebró este 17 de mayo la lectura del manifiesto en Miguelturra (Ciudad Real) y participó en el coloquio, dentro del Ciclo "Diversidad y Cine", organizado por el Foro de Igualdad de esta localidad en el Teatro-Cine Paz. Las acciones continúan este viernes, 18 de mayo, con un acto en Guadalajara dentro del proyecto "LGTBIsibilizando Castilla-La Mancha", bajo la línea de subvenciones del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, con la presentación del libro "Cultura de la Homofobia y como acabar con ella" del escritor y activista Ramón Martínez. Se celebrará en el salón de actos de CCOO Guadalajara, a las 20:00

Además, dentro de las colaboraciones de estos días, el sábado 19 de mayo, se celebrará también en Guadalajara capital el acto organizado por Aleas IU Castilla-La Mancha en el salón de actos de CCOO a las 19.00 horas.

En Toledo, Izquierda Unida, CCOO y Toledo Violeta se concentraron en la Plaza de Zocodover y también han programado una serie de actos para los próximos días, entre los que destaca la presentación, a las 11.00 horas del sábado 19, en Urbana 6, del proyecto socioeducativo “Tutorías LGTBI” en los centros escolares, a cargo del profesor y tutor de orientación sexual Joaquín Álvarez; la ponencia “LGTBI+Fobia en el trabajo” de José Luis Arroyo; y “Representación LGTBI a lo largo de la Historia” por parte de Carlos Calvo.

Todas estas acciones de reivindicación, visibilidad y protesta tendrán su continuidad en toda Castilla-La Mancha durante el mes de junio, cuando comenzarán las correspondientes al mes del Orgullo que culminarán como cada año a comienzos de julio, concretamente el día 7, con la celebración del World Pride en todo el mundo y el gran desfile-manifestación de Madrid.