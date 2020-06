Cientos de personas salen a la calle en Castilla-La Mancha para pedir un gran pacto para la reconstrucción del país

"Un gran pacto por la reconstrucción social de España y el fortalecimiento de los servicios públicos". Estas han sido las reivindicaciones de las movilizaciones cívicas que se han celebrado este sábado en las cinco capitales de provincia de la región y en numerosas ciudades españolas bajo el lema #VamosASalir.

Unas movilizaciones impulsadas por los sindicatos CCOO y UGT, numerosas personalidades del mundo de la cultura, la ciencia, el arte, la universidad, el periodismo y las organizaciones sociales que han suscrito un manifiesto cuyo texto reivindica un "amplio pacto" para reconstruir socialmente el país ante las "dramáticas consecuencias" de la crisis generada por la COVID-19.

En la concentración de Albacete, el secretario general de CCOO de la región, Paco de la Rosa, ha subrayado que ante la crisis "tan grave" a nivel laboral, social y económico que se avecina derivada de la pandemia “no cabe otra salida que no sea la social, garantizando que las personas trabajadoras y la mayoría social tengan una cobertura suficiente. En Castilla-La Mancha y el conjunto del país hay que rescatar a las y los trabajadores y a la ciudadanía”.

“De esta crisis tenemos que salir reforzados, con un nuevo modelo social. Si algo nos ha enseñado la pandemia del coronavirus es la importancia que tienen y que han de tener los servicios esenciales, así como el valor del trabajo, que ha sido determinante, con trabajadores y trabajadoras que se han jugado la vida por el conjunto de la sociedad. Independientemente de lo que digan los neoliberales, el trabajo una vez más ha sido capaz de sacarnos, al menos parcialmente, de esta situación”.

Por ello, CCOO insiste en pedir que los Presupuestos de Castilla-La Mancha “sean los más sociales, es necesario y así se lo trasladaremos al Gobierno de Emiliano García-Page”, ha remarcado De la Rosa, quien ha añadido que el Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha que firmaron los sindicatos, el Gobierno regional y la patronal tiene que “llegar lo más lejos posible”.

Por su parte, la secretaria general de CCOO en Albacete, Carmen Juste, ha manifestado que desde el sindicato piden que “tanto los gobiernos, como los partidos políticos de la oposición y el empresariado se pongan de acuerdo para salir todos juntos de esta crisis para llegar a ese gran pacto haciendo políticas con mayúsculas que beneficien a los ciudadanos y ciudadanas, que busquen la estabilidad en el empleo e intenten que no cierren empresas, que garanticen las pensiones, unos servicios públicos de calidad, más trabajo, derechos laborales y sociales suficientes para salir de esta profunda crisis que nos ha traído la pandemia”.

Concentración en Ciudad Real FOTO: CCOO

En Ciudad Real, el secretario general de CCOO en la provincia, José Manuel Muñoz, ha señalado que “el único patriotismo que merece la pena ahora es la apuesta decidida por el progreso y la reconstrucción del país, desde el diálogo, la responsabilidad y la concordia de agentes políticos, económicos y sociales. Hay que evitar los errores del pasado y salir de esta crisis fortalecidos".

Concentración en Cuenca FOTO: CCOO

La secretaria general de Comisiones Obreras de Cuenca, M.ª José Mesas, ha indicado que si algo ha dejado claro esta crisis sanitaria, con su deriva en el plano económico, laboral y social, "es la necesidad de un nuevo modelo más social, más inclusivo, más igualitario y más centrado en las personas, en los trabajadores y trabajadoras y en la ciudadanía”. En este sentido, ha remarcado que “todas las medidas y propuestas que se pongan en marcha deben mirar a la mayoría social”, atendiendo a las personas que más lo necesitan y que están sufriendo con mayor dureza los efectos de esta crisis.

Concentración en Guadalajara FOTO: CCOO

Por otro lado, el secretario general de CCOO de Guadalajara, José M.ª Rey, he hecho hincapié en que sin el esfuerzo, el trabajo y el compromiso de todos los trabajadores y todas las trabajadoras no hubiese sido posible frenar el avance del virus. "De esta crisis saldremos si todos empujamos en la misma dirección, dedicando todos los recursos que estén disponibles para apoyar a la comunidad científica para que encuentre un medicamento que haga que este virus no siga maltratando hasta llevar a la muerte a las personas".

Concentración en Toledo FOTO: CCOO

El secretario general de CCOO de Toledo, José Luis Arroyo, tras poner en valor los diferentes acuerdos alcanzados tanto en el ámbito nacional, regional y provincial, ha insistido en la necesidad de una salida de la crisis dialogada entre los agentes sociales y diferentes instituciones con el objetivo de proteger a las personas y donde nadie se quede atrás. "Una salida totalmente diferente a la de la anterior crisis de 2008, donde los recortes y despidos llevaron a miles de familias a la precariedad en la región”.

En Castilla-La Mancha han apoyado estas movilizaciones, diferentes partidos políticos y asociaciones: PSOE, IU, Podemos, PCE, Ciudadanos, Ecologistas en Acción, Asociación Protectora de Animales y Plantas La Camada, Plataforma Antidesahucios, AIKE, Fundación Siglo XXI, Fescigu, WADO, Asamblea de Cooperación por la Paz, UPA, ADAC, Mujeres de Negro, Plataforma 8M, Plataformas feministas, DIDESUR o AGEICU, entre otras.