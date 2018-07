Ciudad Real instalará puntos contra agresiones sexistas en los dos eventos más importantes del verano

El Ayuntamiento de Ciudad Real, a través de las Concejalías de Igualdad y de Festejos, va a apoyar la instalación de puntos Violeta Dulcinea contra las agresiones sexistas durante las fiestas en los dos eventos festivos más importantes del verano: La Pandorga, que se celebra los días 30 y 31 de julio y la Feria y fiestas del 14 al 22 de agosto.

Así lo ha explicado a Europa Press la concejala responsable de Igualdad, Manuela Nieto-Márquez, quien ha detallado que estos puntos de información serán responsabilidad de las dos asociaciones que se han creado de la primera promoción del ciclo de técnico superior en Promoción de Igualdad de Género que se imparte en el IES Atenea.

"Es verdad que en Ciudad Real no hemos tenido problemas con las agresiones sexistas como en otros lugares del país, pero creemos que es importante seguir trabajando por la sensibilización" ha detallado Manuela Nieto-Márquez, quien ha subrayado que estarán ubicados en los puntos en los que se congregan los jóvenes y a los que se les dará información "igual que tratarán de implicar a padres y madres".

Ubicación de los puntos Violeta Dulcinea

En la Pandorga se ubicarán en la zona de la zurra pero, además, también estarán en la zona del parque de Gasset donde se celebra un Festival de Reggae que cada año está más concurrido y en el que el año pasado ya se realizó también el taller Ligar no es Obligar.

Por lo que se refiere a la feria, los Puntos Violeta Dulcinea se ubicarán en la Plaza Mayor al mediodía --coincidiendo con el Baile del Vermú--, mientras que por la tarde noche el trabajo por la igualdad se desarrollará en el recinto ferial y a la entrada de los conciertos, así como en las inmediaciones del Quijote Arena que es donde se congregan muchos jóvenes para hacer botellón.

"Tanto en la Pandorga como en la Feria y Fiestas creemos que podemos llegar a través de estos Puntos Violeta Dulcinea porque son días de mucha afluencia de público y se van a instalar en zonas muy concurridas. Aunque no queremos alarmar porque en Ciudad Real no hay denuncias sí queremos sensibilizar para que se tome conciencia de que las mujeres somos dueñas de nuestro espacio, nos relacionamos con quien queremos y no tenemos que soportar ninguna injerencia en nuestro tiempo de ocio ni, por supuesto, en cualquier otro", ha finalizado la concejala responsable de Igualdad.