Ciudadanos tiene "pocas esperanzas" en una reforma de la Ley Electoral de Castilla-La Mancha

"No sabemos nada de la reforma de la ley electoral ni del Estatuto. Vamos tarde", explicaba la portavoz regional de Ciudadanos en Castilla-La Mancha. Orlena de Miguel ha lamentado que ya no hay tiempo para una reforma "profunda" en la que hay que "tocar" el Estatuto y también para cambios "puntuales" en la legislación actual "vamos mal". Especialmente, explicó, si se quiere consultar "a todos los que decían que querían consultar". "Ya no da tiempo", concluyó.

En este sentido, de Miguel pidió a Emiliano García-Page que sea "responsable y realista" en su balance de los tres años de Gobierno que realizará este fin de semana. "No se puede avanzar, si no ve lo que ha fallado. Hemos vivido muchos proyectos imaginarios, que no se han concretado en la gran mayoría", recalcó la portavoz regional. "Habría que ver lo que se ha anunciado y no se ha hecho, y ya poner en marcha por lo menos lo que se ha prometido", pidió. Entre otras cosas, señaló que los planes de empleo, en realidad son "de rescate".

"Pero nosotros creemos que los castellano-manchegos son un proyecto de vida, creemos que hay que dar una vuelta a las políticas activas de empleo", afirmó la también diputada nacional. De Miguel también quiso explicar por qué la formación naranja ha decidido apoyar los Presupuestos Generales del Estado, al creer que es "responsable" en la negociación de la Ley "más importante" del Estado. "Hemos doblado el dinero conseguido para medidas para todos los españoles, 8 mil millones para la clase media y para las medidas que llamamos naranjas", explicó.

Además, aseguró que "ya no va a haber más recortes" ya que "hemos conseguido aumentar estas partidas [Sanidad, Educación, Servicios Sociales], entre un 3 y un 4%". Además, recordó que se ha conseguido una "mejor financiación" en clave regional, "cuadrando las cuentas, cumpliendo el objetivo de déficit después de 10 años de incumplimiento del bipartidismo. Conseguimos mejoras, reformas y crecimiento económico para concretar las medidas que hay en este presupuesto", recalcó de Miguel.