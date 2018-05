Ciudadanos acusa a PSOE y Podemos de proponer planes “cortoplacistas” de empleo

La portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Orlena de Miguel, se ha referido a los planes de empleo aprobados por el Gobierno de PSOE y Podemos en esta comunidad autónoma, acusando a ambos partidos de realizar propuestas “cortoplacistas” que no solucionan el desempleo reflejado en los últimos datos del paro.

"Los planes de empleo no sólo sufren un problema de financiación, sino que también están demostrando no ser la solución al desempleo en Castilla-La Mancha" ha indicado, argumentando que las cifras del último mes han situado a esta región “a la cabeza de aquellas que mayor tasa de paro”. “Esta es la mayor muestra de esos planes no están funcionando”, ha recalcado.

Así, desde la formación naranja han puesto el acento en que se reformulen las políticas de empleo en la región porque "los castellano-manchegos lo que necesitan es estabilidad laboral y oportunidades, y no planes de empleo cortoplacistas que son parches en forma de subsidios como está proponiendo PSOE y Podemos".

Además, la portavoz regional de Ciudadanos ha destacado que la situación laboral en la región es “inaceptable”. “Nosotros hemos presentado en el Congreso una ley para luchar contra la precariedad laboral que apuesta por más protección y flexibilidad para los trabajadores, complemento salarial para jóvenes y cheques de formación para parados", ha recordado.