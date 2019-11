Ciudadanos propone ayudas para el colectivo LGTBI en áreas rurales a la espera de la prometida ley regional

El diputado regional de Ciudadanos, David Muñoz, ha anunciado que el Grupo Parlamentario presentará una Proposición No de Ley que complete su enmienda a los presupuestos regionales para 2020 y que aboga por crear una línea específica para realizar acciones en favor del colectivo LGTBI en pueblos pequeños, dotada con 90.000 euros.

Muñoz ha explicado que esta cifra saldría de reducir "ínfimamente" los 44 millones de euros de financiación del Ente Público de Radio Televisión de Castilla-La Mancha.

Con ello, ha explicado el diputado regional, "queremos salvaguardar la igualdad de gais, lesbianas y transexuales que viven en pueblos y su derecho a desarrollar su vida en libertad cómo y dónde quieran", porque, como ha dicho "para las personas del colectivo LGTBI, vivir en un pueblo pequeño puede ser vivir en un gran infierno, ya que en los pueblos pequeños el armario es también más pequeño".

Por ello, junto con la enmienda a los presupuestos ya registrada, Zapata ha adelantado que Ciudadanos presentará una Proposición No de Ley "que inste al Gobierno regional a crear una línea específica en el programa de subvenciones para la no discriminación de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI en 2019, que se ocupe de acciones en los pueblos pequeños".

Para el diputado de Ciudadanos, "no podemos cruzarnos de brazos ni pensar que todo ya está hecho. Necesitamos una apuesta valiente para garantizar los derechos del colectivo LGTBI, aún más, en el mundo rural", ya que, según ha afirmado, "muchos gais, lesbianas y transexuales se han visto obligados a marcharse de sus pueblos a ciudades para poder desarrollar su personalidad y su vida en libertad, por lo que la discriminación por la orientación sexual también puede representar una causa de la despoblación".

Zapata ha explicado que es una reforma valiente, "enfocada principalmente a las escuelas rurales a los jóvenes que viven en nuestros pueblos pequeños" para garantizar que ninguna persona sufra por su orientación sexual.

No obstante, el objetivo primordial de esta propuesta "irá destinada a nuestros centros educativos donde para chicos y chicas de un instituto o colegio de un pueblo pequeño, el hecho de ser gay, lesbiana o transexual puede ser una de las principales causas para sufrir acoso escolar", ha remarcado el diputado de la formación naranja.

La Consejería de Igualdad "no se está moviendo"

Tras la Comisión de Igualdad celebrada en el mes de septiembre no se ha abierto ninguna consulta pública para la aprobación de una Ley LGTBI de Castilla-La Mancha, "si este periodo de sesiones finaliza y no tenemos por lo menos un avance, desde luego Cs asumirá la iniciativa de desarrollar esta Ley", ha aseverado Zapata.

Durante la primera comparecencia de la Comisión de Igualdad, la consejera del ramo, Blanca Fernández, anunció que retomaría la iniciativa de la pasada legislatura en defensa del colectivo LGTBI, "Ciudadanos ya le ha dicho que esperamos verla pronto porque si no la desarrolla, lo haremos nosotros, y de hecho ya estamos trabajando en ella", ha explicado el diputado regional.

Finalmente, Zapata ha afeado que la Consejería de Igualdad, competente en esta materia," no se esté moviendo" en este sentido, "no ha sacado a consulta pública el Proyecto de Ley, y si no se está moviendo, nosotros como ya estamos demostrando con esta enmienda y con esta Proposición No de Ley, vamos a asumir con este primer paso la Ley que garantice y proteja al colectivo LGTBI, principalmente, en el mundo rural".

Hay que recordar que el pasado mes de junio, el entonces portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, aseguraba que el borrador de la ley estaba “muy avanzado” y que solo quedaban "algunos flecos por consensuar con las asociaciones LGTBI, que no son debates ideológicos, sino de cómo poner en marcha esas ideas”.

La propia consejera de Igualdad dijo en septiembre que su intención es que la norma esté aprobada antes de mitad de la actual legislatura pero matizaba que "ya existen recursos de la Consejería destinados a evitar la discriminación del colectivo".